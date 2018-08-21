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21.08.2018
Lenta.ru

В Киеве ответили США на обвинения в предательстве

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник: https://euroradio.fm/ru

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал материалы американских СМИ о том, что отечественная компания «Мотор Сич» вопреки интересам США поставила Китаю двигатели для боевых самолетов. Об этом он написал в своем Facebook.


«Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели. А нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, и в итоге альтернатива для “Мотор Сичи” одна — банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев», — отметил политик.

По его словам, Украина — одна из пяти стран мира, которые производят современные авиационные двигатели, поэтому заводы должны работать на полную мощность.


Ранее в августе газета The Washington Times сообщила, что компания «Мотор Сич» заключила контракт, предполагающий поставку в Китай 250 двигателей на 380 миллионов долларов, еще в 2016 году. Тогда были поставлены 20 моторов для учебно-боевых самолетов JL-10. Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что Украина использует деньги американских налогоплательщиков и наносит удар по военно-морскому флоту США. Эксперт international Strategy and Assessment Center Рик Фишер считает, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать поставки двигателей.

20.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Компании
Мотор Сич
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