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21.08.2018
Lenta.ru

Россия создаст "напарника" Су-57

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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" ведет работы над созданием истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.

"Нет, это не мифический проект, проект для "МиГа" давнишний, сейчас под эгидой ОАК мы ведем интенсивно эти работы и в скором времени уже представим их общественности", — сказал топ-менеджер.

В России компанией "Сухой" создан истребитель пятого поколения Су-57. Первый полет самолет совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийной закупки таких истребителей. Всего в ближайшие годы ВКС должны получить 12 единиц Су-57.

В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.

20.08.2018
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