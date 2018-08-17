Проект новой навесной пулеметной оптики для ВС США перешел в состояние ожидания.

Выбор новой оптики для средних и тяжелых пулеметов американской армии был отложен, в связи с поиском новых способов финансирования программы.

В соответствии с первичным уведомлением от 26 июня о необходимости предварительного запроса, руководитель проекта «Оружие Солдата» планировал сформировать заявку с предложением по навесной пулемётной оптике или MMO [1] в середине июля. Программа MMO предназначена для обеспечения военнослужащих комплектациями пулеметов M240B и M2 .50, а также гранатомета Mk19 обеспечивающими «сокращение времени прицеливания и увеличение вероятности поражения с первого выстрела».

Но 8 августа военные США объявили о том, что MMO «будет продолжен, однако мы достигли этапа, которой позволяет перебросить будущие расходы из статьи «федеральных закупок» в «дополнительное финансирование» на приобретение".

Права дополнительного финансирования или ОТА [2] - это новый инструмент, позволяющий министерствам обходить процесс традиционно сложных, бюрократических согласований по закупкам и передавать контракты на создание прототипов компаниям, которые способны помочь в уточнении требований и ускорении процесса разработки.

«В настоящее время мы не знаем, когда будет сформировано предложение», - говорится в обновлении.

ВС США планировали осуществлять закупки MMO по открытому конкурсу на условиях конкуренции, готовым решением, которое должно соответствовать предварительному запросу и позволять «военнослужащим контролировать обстановку двумя открытыми глазами, а затем быстро навести оружие на цель с высокой гарантией поражения цели с первого выстрела".

Министерство планировало подписать контракты не более чем с тремя компаниями на производство 35 MMO в каждой. Затем системы пойдут на испытания проведенный изменений и далее в войска. По результатам испытаний армия США планировала заказать весь объем предварительного запроса - 11 450 ММО.

Автор: Мэтью Кокс

Перевод: Prom Today

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