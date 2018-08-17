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17.08.2018
Ростех

Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати

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Лого ММП им В.В.Чернышева
Логотип ОАО "ММП им В.В.Чернышева".
Источник: http://www.avia500.ru/

Холдинги авиакластера Госкорпорации Ростех – ОДК, «Вертолеты России», «Технодинамика» и КРЭТ – создают на базе ММП имени В.В. Чернышева (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Центр аддитивных технологий (ЦАТ), оснащенный передовыми станками. Главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Планируемая выручка ЦАТ на период 2018–2027 гг. оценивается в 13,2 млрд рублей, а прибыль от продаж – свыше 3,6 млрд рублей.


Аддитивные технологии, или технологии промышленной 3D-печати, - одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет, применив новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции, уменьшить вес изделия на 25%, срок производства в два раза, а сокращение стоимости может составить до 44%. Для развития этого направления Госкорпорация инвестирует почти 3 млрд рублей в создание специализированного центра на базе ММП имени В.В. Чернышева.


Центр будет оказывать заказчикам полный спектр услуг: от разработки конструкции, до серийного производства и сертификации продукции. Целью работы ЦАТ будет сокращение сроков вывода на рынок новой высокотехнологичной продукции. Центр будет выполнять заказы не только для холдингов Ростеха, но и для широкого спектра сторонних компаний, в том числе зарубежных. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 г. В перспективе центр призван стать ведущим интегратором комплексных решений в области аддитивных технологий для всех заказчиков. Помимо этого, ЦАТ будет привлекать международных экспертов для внедрения самых современных решений в сфере аддитивных технологий.


«Промышленная 3D-печать становится одним из обязательных атрибутов современной промышленности. Мы видим высокий потенциал этой технологии и внедряем ее в нашу производственную практику. К примеру, в ОДК уже сегодня методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн деталей в год. Холдинг планирует широко применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025–2030 гг. Создание специализированного центра позволит расширить сферу применения данной технологии и изготавливать детали для таких отраслей, как авиастроение, космос, наукоемкая медицина, автомобилестроение», - говорит индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

17.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
КРЭТ
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Ростех
Технодинамика
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Медицина
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