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17.08.2018
Российская газета

Американское оружие назвали источником хаоса

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AR-15
AR-15 — американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм.
Источник: simonov / wikimedia.org

США доминируют на мировом рынке оружия. На их долю приходится от трети до половины всех сделок в этой сфере. До недавнего времени Соединенные Штаты делали упор на продажу военной техники: истребителей, танков, систем ПРО и т. д.

Новая инициатива администрации Дональда Трампа предписывает американским дипломатам прилагать особые усилия для продвижения отечественного оружия на мировом рынке. Фактически, дипломатов превращают торговых агентов, работающих на крупнейших производителей оружия. Проблемы прав человека и национальной безопасности отошли на второй план, пишет американское интернет-издание War is Boring.

Свидетельством тому стал отказ от приостановки экспорта вооружений в Нигерию, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Ранее руководство США обвиняло руководство этих стран в репрессиях в отношении собственного населения и военных преступлениях.

Конечно, массовая продажа танков, вертолетов и истребителей заслуживает больше внимания, чем ей уделяют сегодня. Однако параллельно идут и более опасные процессы - речь об экспорте американского стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Сторонники глобального контроля над вооружениями называют пистолеты, автоматы и винтовки "замедленным оружием массового поражения". Именно эти "стволы" стали основным оружием, применяющимся в большинстве современных мировых конфликтов. На стрелковое оружие приходится почти половина из 200 тысяч насильственных смертей, которые ежегодно происходят как в зонах конфликтов, так и за их пределами.  

Администрация Трампа стремится к тому, чтобы упростить экспорт стрелкового оружия. Согласно плану, тщательная проверка на предмет того, в чьи руки может попасть американское оружие, останется в прошлом. В результате продукция американского ВПК станет доступнее для вооруженных бандформирований, наркокартелей и террористов. Произведенные в США автоматы и винтовки будут еще шире применяться в гражданских войнах, а значит станут чаще попадать в руки различных головорезов.

Согласно новым правилам, Госдеп и члены Конгресса США практически полностью утратят возможность контролировать оружейные сделки и приостанавливать их. Эту задачу возьмет на себя министерство торговли, основная задача которого - содействие экспорту.

Впрочем, уже сегодня Соединенные Штаты вооружают одновременно и преступников, и тех, кто с ними борется. К примеру, 70 процентов оружия, использовавшегося преступниками в Мексике, имеет американское происхождение. Схожая картина наблюдается и в других государствах Центральной Америки. То есть американское оружие уже сейчас сеет хаос в соседних странах.


Илья Максимов

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Бахрейн
Мексика
Нигерия
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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