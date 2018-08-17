Секретный беспилотник замечен на аэродроме в Китае

Народно-освободительная армия Китая продолжает вести активные разработки беспилотных летательных аппаратов. В последние годы в небо поднялись новые ранее неизвестные модели. По всей видимости, со временем число таких дронов будет только расти. В Сети появилось спутниковое фото, на котором запечатлено несколько моделей различных БПЛА. Среди них своей необычной формой выделяется неизвестный ранее беспилотник. С просьбой "расшифровать" это изображение мы обратились к военному эксперту Юрию Лямину.

"На данном спутниковом снимке показана авиабаза Malan в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, насколько известно, базируется 178-я бригада БПЛА ВВС НОАК. Перед нами, возможно, запечатлен момент смотра или закрытого показа ряда новых разработанных и уже выпускаемых в Китае БПЛА для представителей высшего руководства. Другого смысла так открыто выставлять рядом различные беспилотники нет", - считает Лямин .

"Два самых больших аппарата в нижней части снимка - похоже, ударный БПЛА Wing Loong II от Chengdu Aircraft Industry Group и выпускаемый Guizhou Aircraft Industry Corporation реактивный БПЛА Xianglong. Отличительной чертой последнего является замкнутый контур крыла.

Два типа менее крупных беспилотников в верхней части фотографии различить сложнее, возможно, это варианты БПЛА BZK-005, разработанного Пекинским университетом аэронавтики и космонавтики вместе с Harbin Aircraft Industry Group и БПЛА CH-3 от China Aerospace Science and Technology Corporation.

Однако наибольшее внимание привлекает неизвестный аппарат, похожий на наконечник стрелы в центральной части снимка. Пока что можно только выдвигать предположения о том, что это может быть. Вполне возможно, какой-то демонстратор технологий гиперзвукового БПЛА или что-то еще. Однако без более четких и разборчивых кадров этого загадочного аппарата его более точное предназначение сложно определить. Известно, что в КНР вложили большие средства в разработку беспилотников, и сейчас этими проектами занимаются разные военно-промышленные корпорации, поэтому в этой сфере в ближайшие годы от них можно ждать массу разных сюрпризов", - считает военный эксперт.

Алексей Брусилов