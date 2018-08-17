Танки Т-90С армии Ирака оборудовали камерами заднего вида

Танки Т-90С армии Ирака в настоящее время являются самыми совершенными из тех, что поставлялись за рубеж. Машины оборудованы всевозможными "наворотами", которые должны облегчить экипажам повседневную эксплуатацию и боевое применение.

Rear view camera of the of the tank T90 s Iraqi pic.twitter.com/cnclarWOct — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 15 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.

Например, судя по реакции в Сети, местным военным очень понравились камеры заднего вида, которые смонтированы в корме бронированных машин. Видеоизображения с них поступают на установленные в отделениях управления специальные мониторы механиков-водителей.

Благодаря хорошему обзору происходящего "за спиной" улучшились возможности по движению назад. Это очень важно не только во время работы в парке, но и в моменты проведения боевых операций на тесных городских улицах, где время от времени приходится действовать иракским танкам.

Такой опции будут рады также бойцы пехотных подразделений, воюющие в тесном взаимодействии с бронетехникой. Для них существенно снизился риск оказаться под гусеницами своих же танков, что, к сожалению, происходило ранее.

Кстати, в Российской армии такие видеокамеры появились на модернизированных Т-72Б3.

Latest peek at #Iraq's brand new T-90S/SK tanks. 73 ordered and delivered рџ‡®рџ‡¶

The 9th Armoured Division's 35th Brigade swapped their American-made M1A1 Abrams for the new Russian toys.

The Abrams MBTs will now be operated by the 34th Brigade. pic.twitter.com/yC7IhnOgOb — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 14 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.

Также иракские "девяностые" имеют кондиционеры, что очень важно в жарких условиях данного региона. Еще машины получили дизельные вспомогательные агрегаты электропитания, позволяющие на стоянках и боевых позициях не включать основной двигатель. Таким образом происходит экономия его ресурса, а также существенно уменьшаются потребление топлива и заметность танка.

В настоящее время, по иракским данным, в 35-ой танковой бригаде 9-й бронетанковой дивизии имеется уже 73 танка Т-90С/СК, которые полностью вытеснили американские М1А1М.

Алексей Моисеев