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17.08.2018
Российская газета

Курганский завод покажет на форуме "Армия-2018" боевые машины будущего

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БМП "Курганец-25"
БМП "Курганец-25".
Источник: Пресс-служба Курганмашзвода

Опытные образцы военной техники - БМП "Курганец-25", гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", боевую машину десанта БМД-4М2 "Синица", а также гусеничный вездеход ТМ-140 в спецкомплектации представит Курганмашзавод на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Как сообщили в пресс-службе завода, боевая машина пехоты на базе унифицированной гусеничной платформы "Курганец-25" будет представлена наряду с другими перспективными образцами - танком "Армата" и бронетранспортером "Бумеранг".


Бронетранспортер БТ-3Ф на заводских испытаниях.
Источник: bmpd.livejournal.com

В экспозиции курганского предприятия можно будет увидеть машины, идея создания которых подсказана самими военными. Так, бронетранспортер БТ-3Ф на узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной к применению в морских условиях, впервые "СКБМ" и Курганмашзавод продемонстрировали на "Армии" два года назад. Машина сразу понравилась иностранным заказчикам. Практический интерес потенциальные покупатели подкрепили конкретными предложениями по усовершенствованию образца. Пожелания конструкторами были учтены.

На форуме "Армия-2018" покажут натурный образец БТ-3Ф с применением новых технических решений. Так, на машине установлены более мощный комплекс вооружения - дистанционно-управляемый модуль калибра 12,7 мм, оснащенный штатным тепловизором командира, системы видеонаблюдения с камерами переднего и заднего вида, предложена оригинальная конструкция сидений для командира и десанта, а так же есть кондиционер.

Еще один опытный образец в экспозиции завода - БМД-4М2 с боевым модулем "Синица". Машина, по сути, - дальнейшее совершенствование конструкции десантной техники для ВДВ, обеспечивающее максимальную унификацию по вооружению, системам и агрегатам с боевой машиной пехоты БМП-3.


Первый опытный образец 125-мм самоходной авиадесантируемой противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" разработки Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». Кубинка, 19.06.2015.
Источник: bmpd

Уже традиционно на выставочной площадке предприятия будет представлен и так называемый "летающий танк" - 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут-СДМ1". Машина полностью готова к проведению государственных испытаний.

Напомним, эти и другие боевые машины, стоящие на вооружении Российской армии, можно будет увидеть на полигоне Алабино на ежедневных демонстрационных показах, а также в военном шоу "Вежливые люди". Форум пройдет с 21 по 26 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот".


Валентина Пичурина (Курганская область)

16.08.2018
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Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Армата
БМД-4
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