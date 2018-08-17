США попытались сорвать сделку по покупке российских Су-35 Индонезией

США пытаются всеми силами помешать Индонезии закупить у Российской Федерации одиннадцать истребителей Су-35. В индонезийском правительстве заявили, что Соединенные Штаты оказывают давление на Индонезию в связи со сделкой.

Как пишет Militaty Watch, приводя слова директора департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурвана, проведение сделки с Россией будет продолжаться, как и планировалось, независимо от позиции Соединенных Штатов.

Приобретение Индонезией самолетов Су-35 крайне невыгодно США и их союзникам по ряду причин. Во-первых, бартерная сделка грозит подорвать зависимость государства от доллара США. Это вполне может отразиться на экономическом положении Америки. Во-вторых, она ослабляет усилия по введению экономических санкций против России. В-третьих, сделка подрывает позицию соседней Австралии, близкого союзника США, долгое время имевшего военно-техническое преимущество перед своим соседом.

По мнению издания, Индонезия вынуждена была обратиться к России, потому что в 1990-х годах США ввели эмбарго на продажу оружия и деталей для самолетов F-16 в Индонезию (из-за ее конфликта с Австралией в Восточном Тиморе) . Из-за этого Джакарта и приняла решение о покупке российских самолетов. Су-35 угрожает нарушить баланс сил в регионе, в котором до настоящего момента доминировали Сингапур и Австралия.

Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 подписан в начале этого года. Сумма сделки оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Индонезия не исключает возможности закупки второй партии истребителей, если правительство выделить необходимую сумму.

Светлана Цыганкова