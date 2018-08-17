"Склад запчастей": офицеры бегут из бундесвера

Немецкие СМИ сравнили бундесвер со "складом запчастей"

Бундесвер оказался в глубоком кризисе, столкнувшись с острым недофинансированием, пишет Süddeutsche Zeitung. Издание утверждает, что 20% кандидатов на офицерские должности покидают службу в первые полгода, а набор предусмотренных планом 8,5 тыс. добровольцев для прохождения воинской службы с каждым годом осуществить все сложнее.

Наибольшую озабоченность в Германии вызывает финансирование немецкой армии, пишут местные СМИ. По мнению журналистов Süddeutsche Zeitung, оборонный бюджет на 2018 год в размере €38,5 млрд кажется достаточным лишь на первый взгляд. На самом деле вооруженным силам не хватает денег: половина бюджета приходится на обеспечение личного состава, на эксплуатационные расходы тратится примерно 18%, и только 13% идет на оборонные закупки.

В частности, издание напоминает о резком сокращении числа танков - с 4,5 тыс. на момент окончания "холодной войны" до 225 единиц. Для решения задач, стоящих перед бундесвером, выделенных средств недостаточно, констатирует газета.

Так, для выполнения операций в рамках миссий ООН в Афганистане и Мали зачастую требуется не то вооружение, которое используется в Европе, а специально подготовленная для сложных погодных условий техника и устойчивые к воздействию мин бронемашины.

В качестве примера Süddeutsche Zeitung приводит участие бундесвера в афганской кампании в 2001-2014 годах. Чтобы обеспечить немецкий контингент всем необходимым, армию буквально превратили в "склад запчастей", так что она утратила возможности для обороны самой Германии и выполнения задач в рамках НАТО.

Сложившаяся ситуация проявилась во время действий бундесвера в составе Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, для чего немецким военным пришлось собирать транспорт практически по всей стране, пишет газета. Süddeutsche Zeitung напоминает, что

в немецком правительстве, которое переживает политический кризис, идут споры по поводу увеличения оборонного бюджета с 1,3 до 1,5% ВВП. Но, как полагают эксперты, это не поможет бундесверу с учетом его потребностей.

Бывший председатель военного комитета НАТО Клаус Науманн считает, что эти средства в лучшем случае уйдут на сокращение дефицита, который рос с начала 2000-х годов.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии сообщил, что министра обороны Урсулу фон дер Ляйен обвинили в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". По данным издания, в прошлом году ни одна немецкая подлодка не была пригодна для эксплуатации, задействовать можно было меньше половины фрегатов и танков и лишь каждый третий боевой вертолет.

Кроме того, корветы, о "боеготовности" которых заявляла фон дер Ляйен, не имели оружия, у кораблей отсутствовали управляемые ракеты, а на подводных лодках был некомплект экипажей.

Действительно, бундесвер после окончания "холодной войны" стал в разы слабее, отметил в беседе с "Газетой.Ru" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, но подчеркнул, что "о процентном соотношении боеготовного и небоеготовного вооружения без дополнительной информации судить сложно".

При этом, продолжил эксперт, новой техники на оснащение бундесвера в общем-то не поступало, за исключение истребителей "Тайфун" и нескольких кораблей.

Соответственно, большая часть вооружения и военной техники, которая состоит сегодня на оснащении бундесвера, времен "холодной войны". Если она в плохом состоянии, то удивляться в этом плане особо нечему, делает вывод специалист.

"Что касается боеспособности бундесвера, то она особо от других вооруженных сил европейских стран не отличается. Можно сказать, что она как такова отсутствует в принципе", - полагает Александр Храмчихин.

По словам собеседника "Газеты.Ru", бундесвер в настоящее время идет в авангарде общеевропейских процессов и тенденций, суть которых заключается в пацифизме, толерантности, политкорректности.

"Это далеко не первая публикация в германской прессе, посвященная современному состоянию бундесвера. Подобные статьи практически потоком идут в разного рода немецких изданиях на протяжении последних нескольких лет. В них постоянно рассказывается о снижении боеготовности вооруженных сил Германии и росте процента неисправной техники. И статья в Süddeutsche Zeitung - всего лишь еще одно сообщение в длинной череде ему подобных", - рассказал "Газете.Ru" сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Василий Кашин.

Наибольшие проблемы в бундесвере в недавнем прошлом были с процентом исправной авиационной техники, особенно с вертолетами "Тигр", напоминает эксперт.

Некоторое время назад в Германии была публикация, что ни одна из новых германских подводных лодок, оснащенных воздухонезависимыми установками, не готова к выходу в море, рассказывает Кашин.

В бундесвере действительно накапливаются проблемы, констатирует эксперт. С одной стороны, они объясняются тем, что немцы принимают на вооружение новые и инновационные системы, к примеру, подводные лодки и боевые самолеты. Однако при этом в Германии не могут обеспечить их безаварийную эксплуатацию и плановое техническое обслуживание. Это связано и с недостатком финансовых ресурсов, и частичной утратой немецкой промышленности опыта, который был у нее накоплен в годы "холодной войны". Особенно рельефно это проявилось в наше время с новыми германскими боевыми кораблями, полагает специалист.

"Наблюдаемые в бундесвере тенденции связаны не только с недостатком выделяемых на вооруженные силы ассигнований, но и в целом с отношением к военной службе и военным вопросам в германском обществе. Пока оснований считать, что в бундесвере в ближайшее время произойдут радикальные изменения, нет", - заключает Василий Кашин.

Отдел "Армия"