Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?

Последний американский линкор вступает в бой против смертоносного русского крейсера класса "Киров". Это 1988 год. Началась третья мировая война…

На дворе 1988 год. Началась третья мировая война, и при этом войска Советского Союза и остатков Варшавского пакта устремились через внутригерманскую границу. Направление их продвижения - река Рейн и далее с намерением нанести нокаутирующий удар по НАТО, в результате которого война будет закончена.

Тем временем на море вскоре должно начаться такое же титаническое сражение. Советский крейсер класса "Киров" пытавшийся перехватить ударную группировку Военно-морских сил США, сам был перехвачен американским линкором "Айова". Скоро должно начаться самое крупное морское сражение один на один со времени Второй мировой войны. Кто же в нем победит?

Построенные в конце 1980-х годов линейные крейсеры класса "Киров", - как и многие другие советские корабли того времени, - были предназначены для нейтрализации американских ударных авианосных группировок в ходе военных действий. Американские авианосцы представляли собой угрозу не только для основной территории Советов, но также для ядерных подводных лодок Москвы, и поэтому их, то есть американские ударные группировки, нужно было вывести из игры как можно скорее. Вторичная задача кораблей класса "Киров" состояла в нарушении коммуникационных путей, - они должны были перерезать поток направлявшихся из Канады и Америки на поля сражений в Европе усилений для наземных частей.

Флагманы класса "Киров" были самыми большими боевыми кораблями, построенными после окончания Второй мировой войны. Водоизмещение каждого из них составляло 24 тысячи тонн, а длина - 250 метров (826 футов), то есть они были почти такой же длины, как и авианосцы. Обладая ядерной силовой установкой, они могли находиться в море неопределенно долго, а их скорость доходила до 32 узлов.

Основной задачей этих линейных крейсеров было нападение, и они вполне подходили для ее выполнения. На каждом из них размещались по 20 огромных ракет П-700 "Гранит". Каждая ракета "Гранит" весила больше 7 тонн (15 тысяч фунтов). Этого было достаточно для того, чтобы разместить 750-килограммовую (1653 фунта) боевую часть с фугасным зарядом, соответствующее количество топлива для обеспечения радиуса действия в 300 миль и скорости 2,5 Маха при наличии как инерционного управления, так и управления с помощью радара. Первоначальные данные о цели предоставлялись размещенной в космосе системой целеуказания "Легенда", базирующимися на берегу самолетами, палубными вертолетами, а также самими линейным крейсером.

Ракета "Гранит" являлась уникальной противокорабельной ракетой в период холодной войны, и эта ее уникальность состояла также в наличие у нее сетевых возможностей начального уровня. Одна ракета из всего залпа поднимается выше остальных и предоставляет информацию остальным ракетам о работающих радарах в рамках созданной сети. Если эта ракета была сбита, ее место занимала другая ракета.

Кроме того, линейные крейсеры класса "Киров" были спроектированы таким образом, чтобы быть самодостаточными с точки зрения системы противовоздушной обороны, а также других видов вооружений, составлявших многоуровневую систему защиты корабля. На каждом из них размещались 96 зенитных ракет дальнего радиуса действия класса "земля-воздух" С-300Ф, которые представляли собой корабельный вариант наземной системы С-300. На кораблях этого класса размещались также 192 ракеты класса "поверхность-воздух" ближнего радиуса действия 3К95 в установках "Тор" и 40 ракет 4К33 комплекса "Оса". В качестве последнего средства эти корабли могли использовать шесть установок ближнего радиуса действия АК-630, оснащенных 30-миллиметровыми многоствольными пушками (системы Гатлинга).

Всего было построено четыре корабля класса "Киров": "Киров", "Фрунзе", "Калинин" и "Юрий Андропов".

Построенные в 1940-х годах линейные корабли класса "Айова" были предназначены для того, чтобы выполнять роль скоростных боевых кораблей, способных преследовать вражеские корабли и вступать с ними в бой - в том числе с получившими известность кораблями класса "Ямато" японского императорского флота. Линкоры класса "Айова" никогда не вступали в бой с другими боевыми кораблями, и, в основном, обеспечивали огневую поддержку американским наземным силам во время Второй мировой войны, Корейской войны, войны во Вьетнаме и конфликта у берегов Ливана в 1983 году.

Основное вооружение кораблей класса "Айова" составляли три мощные артиллерийские башни, в каждой из которых располагалось по три 406-миллиметровых (16-дюймовых) орудия. Каждое из них способно направить 850-киллограмовый (1900-фунтовый) бронебойный снаряд на расстояние в 30 километров (20 миль). Эти орудия могли быстро разобраться с любым современным боевым кораблем, за исключением, возможно, другого линейного корабля, но для этого цель должна была находиться в радиусе действия артиллерийских установок.

Корабли класса "Айова" имели серьезное бронирование, как и положено линейным кораблям. В районе ватерлинии толщина стальной брони составляли больше 300 миллиметров (около 1 фута). Переборки были защищены стальной броней толщиной в 250 миллиметров (11 дюймов), а толщина бронирования главных орудий составляла около 500 миллиметров (20 дюймов). На эти корабли устанавливались четыре паровые турбины, которые разгоняли их до скорости 32,5 узла.

Линкор "Айова". Источник: © flickr.com, John Murphy

В начале 1980-х годов все четыре линейных корабля - "Айова", "Нью-Джерси", "Миссури" и "Висконсин" - были возвращены на службу после определенной модернизации. Четыре из десяти сдвоенных 125-миллиметровых (5-дюймовых) орудий были сняты, а на их место поставлены 16 противокорабельных ракет "Гарпун" (Harpoon). Впервые эти снабженные турбореактивными двигателями ракеты стали устанавливаться на кораблях в 1977 году. Они управлялись с помощью радара и имели мощную боевую часть весом 220 килограммов (488 фунтов). В дополнение к установкам "Гарпун" на кораблях класса "Айова" размещались также 32 крылатые ракеты "Томагавк" и четыре зенитных комплекса ближнего радиуса действия Phalanx CIWS.

Но вернемся к нашей дуэли. Давайте в нашем сценарии исходить из того, что каждому из кораблей известно положение другого на расстоянии 300 миль. В этом радиусе корабли класса "Айова" проигрывают: их крылатые ракеты "Томагавк", имеющие самый большой радиус действия, предназначены для поражения наземных целей, и в борьбе против "Кирова" она бесполезны.

С другой стороны, "Киров" запускает все 20 своих ракет "Гранит"… а затем отходит. Линейный крейсер использовал весь свой арсенал наступательных вооружений в ходе одного массированного залпа, и после этого у него уже нет никаких существенных систем, с помощью которых он мог бы продолжать бой (у него остается еще пара 130-милимметровых орудий двойного назначения, однако для этого нужно было бы подойти на такое близкое расстояние, чтобы можно было их использовать, а также учитывать мощные артиллерийские установки "Айовы").

Две из ракет "Гранит" не удалось запустить, или они сработали не так, как надо, и упали в море. Таким образом, осталось 18 ракет, направлявшихся к американскому линейному кораблю. Наличие пробелов в противовоздушной обороне "Айовы" означает, что у него в распоряжении имеются только две установки Phalanx CIWS для того, чтобы сбить ракеты "Гранит". Активные системы подавления радаров SLQ-32 и разбрасыватель дипольных противорадиолокационных отражателей Mark 36 SRBOC пытаются обмануть систему активного наведения ракет "Гранит".

Невозможно сказать, сколько из оставшихся 18 ракет смогли бы преодолеть тот барьер, который создают размещенные на "Айове" многоствольные орудия Phalanx, системы подавления радаров и разбрасыватель противорадиолокационных отражателей. В интересах сценария давайте будем исходить из того, что девять ракет смогли прорвать оборонительные рубежи "Айовы". Мощная броня линейного корабля была великолепной, она была способна противостоять 406-миллиметровым (16-дюймовым) бронебойным боеприпасам, и поэтому вполне вероятно, что она довольно хорошо справится с ракетой, летящей со скоростью 1,6 Маха и имеющей простую 1,5-тонную осколочно-фугасную боевую часть. Главные орудия "Айовы" тоже имели мощную бронезащиту, как хранилища боеприпасов и моторное пространство.

Моряки ракетного крейсера "Киров" на утреннем построении. Источник: РИА Новости, Привалов

"Айова" смогла бы справиться с нанесенным ущербом, но каким он мог бы быть? Давайте исходить из того, что две орудийные башни были выведены из строя, но одна башня сохранила свою работоспособность, а двигатель избежал повреждений. Три 406-миллиметровые (16-дюймовые) орудия все еще достаточно хороши для того, чтобы уничтожить "Киров", но даже в идеальных условиях "Айова" всего на один узел быстрее, чем русский линейный крейсер, а расстояние в 300 миль говорит о том, что шансов догнать его у "Айовы" нет никаких.

Если бы "Айове" удалось приблизиться к "Кирову", ситуация была бы совершенно иной. "Айова" в таком случае должна была бы подойти на дистанцию в 100 километров (67 миль) для того, чтобы можно было использовать свои 16 ракет "Гарпун", - но даже в этом случае столь небольшое количество ракет имели бы проблемы при преодолении трехуровневой системы противовоздушной обороны "Кирова".

На самом деле то расстояние, с которого "Айова" может реально выиграть сражение с "Кировом", составляет менее 30 километров (20) миль, и тогда девять 406-миллиметровых (16-дюймовых) орудий могут вступить в игру. С этой дистанции судьба "Кирова" будет однозначно решена: он будет сразу же отправлен на дно с помощью главных орудий американского линейного корабля. Подобный исход не может не вызывать удовлетворения, однако трудно себе представить, как Советы могли бы позволить "Айове" подойти на такое близкое расстояние.

Наше гипотетическое сражение 1988 года является примером превосходства артиллерийских орудий над ракетами в определенных сценариях. Артиллерийские орудия, - по крайней мере, обычные - не обладают таким же радиусом действия, как современные ракеты. Некоторый прогресс, достигнутый с того времени, - включая рельсовые пушки и противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM), - способны вдохнуть новую жизнь в платформы линейных кораблей, однако это аргумент не для сегодняшнего дня.

В 1988 году корабль "Айова" проигрывает, и уходит готовиться к другим сражениям. Однако, если быть точным, то не все так плохо для американцев. "Киров" был вынужден использовать все свои ракеты против линейного корабля, который не был потоплен, и поэтому он не выполнил свою основную задачу: топить американские авианосцы и уничтожать атлантические конвои НАТО. "Киров" возвращается в свой родной порт для пополнения запаса вооружений, но в результате действий сохранившихся авианосцев, возможно, уже не будет того порта, куда он мог бы вернуться.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)

The National Interest, США