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17.08.2018
ИноСМИ

У российских танкистов появилась новая тактика для победы в бою

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Военнослужащий на танке Т-72Б3
Военнослужащий на танке Т-72Б3.
Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев

Как сообщают российские СМИ, российские танкисты применяют новые тактические приемы, такие как "танковые штаны" и "танковые карусели".

В эпоху локальных конфликтов без четкой линии фронта, самодельных взрывных устройств и "джихадмобилей" с противотанковыми пушками идея противостояния крупных танковых армий на протяженном фронте ушла в прошлое, пишет "Спутник" о посещении российским журналистом из информагентства "Россия Сегодня" учений с участием танков Т-72 20-й гвардейской общевойсковой армии (материал впервые был опубликован месяц назад - прим. автора).

Один из тактических приемов известен как "танковая карусель", которая, по-видимому, представляет собой быстрые передвижения танков, стреляющих по очереди, а затем перемещающихся в тыл.

"Он позволяет вести огонь в течение неограниченного времени, - рассказывает командир танковой роты российских вооруженных сил капитан Роман Щеголев. - Машин может быть три, шесть, девять или больше. Они непрерывно ездят по кругу - одна бьет, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию и так далее. Стрельба нон-стоп, только успевай снаряды подавать".

Российские танкисты будут забрасывать противника снарядами, производя от восьми до десяти выстрелов в минуту, что, по их мнению, в конечном итоге заставит врага начать стрелять в ответ, раскрыв свои позиции. "Представьте, танки стреляют десять, двадцать, тридцать минут без перерыва, - поясняет Щеголев. - На той стороне не выдерживают, открывают ответный огонь, засвечивая свои средства. И сразу вступают в дело наши замаскированные танки-снайперы со специально обученными экипажами. Они быстро и качественно "выщелкивают" выявленные цели".

Щеголев добавил, что применение карусельной тактики возможно потому, что Т-72 имеет автозагрузчик снарядов, что дает ему преимущество перед заряжаемым вручную М-1 "Абрамс".

"Танковая карусель показала себя особенно эффективно во время сирийской операции в географических условиях страны земляных и песчаных брустверов, - сообщает "Спутник". - Танки движутся вдоль бруствера и, дойдя до проема, стреляют, быстро прячась за насыпью. До тех пор, пока они находятся в постоянном движении, прицелиться и поразить их практически невозможно. Кроме того, чтобы обмануть противника, командир наугад выбирает, из какой амбразуры вести огонь, создавая впечатление, что танков больше, чем на самом деле. Проемы могут создаваться как с помощью инженерного оборудования, так и при необходимости самим экипажем".

Еще один российский тактический прием называется "танковые штаны". Он состоит в том, что "танк поочередно стреляет из двух окопов, вырытых рядом, не задерживаясь на одной позиции более нескольких секунд, - сообщает "Спутник". - Танк заходит в траншею, стреляет, включает заднюю передачу и переезжает в соседний. Противотанковые средства противника не успевают среагировать".

В материале "Спутника" также описаны другие тактические приемы, как, например, использование танков для стрельбы с закрытых огневых позиций: боевые машины стреляют из пушки, как гаубицы, по целям, которых они не видят, а затем быстро перемещаются на новое место, прежде чем враг успевает поразить их позицию. "Российские танкисты основательно отточили свои навыки ведения навесной стрельбы, на удалении восемь километров снаряды ложатся с погрешностью всего 15-20 метров", - сообщает "Спутник".

Это не первый случай, когда Россия заявляет о разработке инновационной тактики для действий бронетехники. Ранее в этом году "Спутник" опубликовал статью о том, как российские танки выдают себя за артиллерийские части. Идея состоит в том, чтобы выманить вражескую артиллерию для их обстрела, но покинуть район до того, как упадут первые снаряды. В то же время российская артиллерия накрывает вражеские пушки, которые по глупости открыли местоположение своих позиций.

Что здесь интересно, так это не сами тактические приемы, а скорее то, что Россия трубит о них как о чем-то инновационном. Ротация танков на линии огня и за ее пределами, быстрая стрельба и перемещение между альтернативными огневыми позициями являются стандартной практикой со времен Второй мировой войны (русские узнали об этом благодаря своему горькому опыту знакомства с танковыми частями немцев - прим. автора). Это приемы, с которыми знакомы танкисты США, Великобритании, Израиля и других стран.

Танки разных стран могут отличаться. Но тактика часто одна и та же.


Майкл Пек (Michael Peck)

16.08.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
Т-72
Шахид-мобиль
Проекты
Военные учения
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