Войти
17.08.2018
Военное обозрение

Военные Армении и Азербайджана на натовских учениях в Грузии

527
0
0

Грузинская телекомпания "Рустави-2" публикует материал, в котором рассказывается о первом применении грузинскими военнослужащими противотанкового ракетного комплекса "Джавелин". Боевое применением этих ПТРК американского производства состоялось в Грузии в рамках учебных занятий, которые состоялись на полигоне ВС Грузии Вазиани (неподалёку от столицы).

Фейсбук

Учебные занятия со стрельбами с применением "Джавелинов" прошли в рамках военных учений, в которых участвовали в общей сложности более 3 тысяч военнослужащих Грузии и стран НАТО. Эти учения, как было заявлено изначально, ставили своей целью продемонстрировать более тесное взаимодействие между грузинскими подразделениями и "партнёрами" из Североатлантического военного блока.

В материале грузинских СМИ сообщается, что цели с помощью Javelin грузинскими бойцами были успешно поражены. Добавляется, что на полигоне были задействованы сухопутные силы, а также армейская авиация – в частности, вертолёты "Апач".

В общей сложности в военных учениях в Грузии приняли участие военнослужащие из 13 государств, среди которых США, Британия, Германия.

Обращает на себя внимание тот факт, что вместе с грузинскими и натовскими военнослужащими на полигоне Вазиани были задействованы и подразделения Украины, Армении и Азербайджана.

Для справки: Армения входит в состав ОДКБ. Азербайджан на данный момент остаётся внеблоковым государством. Украина, как известно по заявлениям властей, "стремится в НАТО".

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Германия
Грузия
США
Украина
Продукция
AH-64
Javelin ПТРК
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
13.06.2017
Учение «Запад-2017» покажет, что Минск и Москва не собираются ждать пока грянет гром
19.01.2017
Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
16.01.2017
США и НАТО подталкивают Россию на расширение военного присутствия в Белоруссии
02.11.2016
Рать, которой негде воевать
26.10.2015
Чем обернется военная интервенция Катара в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1