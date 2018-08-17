Военные Армении и Азербайджана на натовских учениях в Грузии

Грузинская телекомпания "Рустави-2" публикует материал, в котором рассказывается о первом применении грузинскими военнослужащими противотанкового ракетного комплекса "Джавелин". Боевое применением этих ПТРК американского производства состоялось в Грузии в рамках учебных занятий, которые состоялись на полигоне ВС Грузии Вазиани (неподалёку от столицы).

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Учебные занятия со стрельбами с применением "Джавелинов" прошли в рамках военных учений, в которых участвовали в общей сложности более 3 тысяч военнослужащих Грузии и стран НАТО. Эти учения, как было заявлено изначально, ставили своей целью продемонстрировать более тесное взаимодействие между грузинскими подразделениями и "партнёрами" из Североатлантического военного блока.

В материале грузинских СМИ сообщается, что цели с помощью Javelin грузинскими бойцами были успешно поражены. Добавляется, что на полигоне были задействованы сухопутные силы, а также армейская авиация – в частности, вертолёты "Апач".

В общей сложности в военных учениях в Грузии приняли участие военнослужащие из 13 государств, среди которых США, Британия, Германия.

Обращает на себя внимание тот факт, что вместе с грузинскими и натовскими военнослужащими на полигоне Вазиани были задействованы и подразделения Украины, Армении и Азербайджана.

Для справки: Армения входит в состав ОДКБ. Азербайджан на данный момент остаётся внеблоковым государством. Украина, как известно по заявлениям властей, "стремится в НАТО".