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17.08.2018
Интерфакс-АВН

Создание возвращаемой ракеты обойдется очень дорого - глава "Ил"

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ульяновск. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Роскосмос рассматривает предложения по созданию возвращаемой ракеты-носителя, которая будет приземляться как самолет, сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

"Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в Роскосмос",- сказал А.Рогозин на авиационном форуме в Ульяновске.

"Это - подход к тому, как может осуществляться возвращаемая эксплуатация первых ступеней ракет-носителей",- отметил глава компании.

По его мнению, решения Илона Маска по вертикальной посадке ракеты на двигатель - "абсолютно прорывные"

"У нас на морскую платформу садиться некуда. Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований поставил задачу, как сделать так, чтобы посадка была самолетного типа", - отметил А.Рогозин.

Он сообщил, что в компании провели все расчеты, подготовили несколько вариантов использования таких систем. А.Рогозин отметил сложность проекта, так как объект будет лететь на гиперзвуке, а садиться как самолет на дозвуковой скорости.

"Создать это как объект практически невозможно, просто взять и начать проектировать такую систему - это как создать новый "Буран", вся страна сейчас должна начать этим заниматься, это очень дорого и не та степень актуальности",- сказал глава "Ил".

В июне пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщила о завершении аванпроекта возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов.

"ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ" ОТВЕТ ИЛОНУ МАСКУ

В настоящее время полеты в космос осуществляются на одноразовых кораблях.

Однако в США проект возвращаемых ракет пытается реализовать предприниматель Илон Маск. Он возвращает на планету первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Причем, по его проекту, возвращающаяся на Землю первая ступень ракеты-носителя садится вертикально.

Согласно последним усовершенствованиям, Falcon 9 оснащается разгонным блоком Block 5. Его конструкция рассчитана на то, чтобы блок можно было использовать до 10 раз без ремонтных работ. По словам И.Маска, в общей сложности при условии своевременного ремонта такой разгонный блок можно будет использовать до 100 раз.

Американские СМИ писали, что нынешняя версия Falcon 9, по всей видимости, станет финальной. Эту ракету в компании SpaceX намерены в дальнейшем использовать как основную "рабочую лошадку" для того, чтобы выводить на орбиту космические аппараты.

АМЕРИКАНСКИЕ И СОВЕТСКИЕ ШАТТЛЫ

Ранее наибольшее развитие тема возвращаемых летательных аппаратов, способных снова отправляться в космос, получила в США, где много лет существовала программа Space Shuttle ("Космический челнок"), в которой использовались многоразовые корабли, схожие по внешнему облику с самолетами, которые так же садились на Землю, как и обычная авиация.

Программа просуществовала 30 лет и была свернута в 2011 году, за это время было совершено 135 полетов.

Из пяти "челноков", летавших в космос, два потерпели катастрофу. В 1986 на старте "Челленджера" взорвался внешний топливный бак, что привело к разрушению корабля, в результате чего погибли семь членов экипажа. В 2003 году при возвращении на Землю разрушился шаттл "Колумбия", теплозащитный слой которого оказался поврежденным при старте. Погибли также все семь членов экипажа.

В СССР существовал проект, аналогичный американской программе Space Shuttle, в рамках которого было создано несколько "челноков", один из которых - "Буран" - совершил единственный полет в автоматическом режиме. После развала Советского Союза программа была закрыта.

Российские ученые продолжают работать над темой возвращаемых кораблей. Так, в 2001 году был представлен проект "Байкал". Инженеры Центра Хруничева и НПО "Молния" предлагали создать многоразовый ускоритель первой ступени ракеты-носителя Ангара. По замыслу авторов, отработавший ускоритель должен был после отделения от космического аппарата автоматически возвращаться к месту старта и приземляться на самолётную взлётно-посадочную полосу как крылатый беспилотник.

Проект заинтересовал в том числе и зарубежных заказчиков, однако практической реализации не получил. Тем не менее, наработки в рамках программы "Байкал" будут использованы при реализации нового проекта.

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Колумбия
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