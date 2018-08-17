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17.08.2018
ЦАМТО

Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

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Бронетехника Курганмашзавода
Бронетехника Курганмашзавода на Армия-2015.
Источник: http://www.tplants.com/

ЦАМТО, 16 августа. Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", им уже заинтересовались некоторые государства Юго-Восточной Азии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор российского спецэкспортера Александр Михеев.

"Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. "Спрут-СДМ1" – единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к "Спруту-СДМ1" уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", – приводит слова С.Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.

С.Михеев подчеркнул, что помимо плавающего танка, который представят на форуме "Армия-2018", спецэкспортер ожидает интерес к плавающему бронетранспортеру БТ-3Ф и другой продвигаемой на международном рынке продукции.

Как отмечает агентство, "Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.

Комплекс вооружения "Спрута" включает 125-мм пушку, 7,62-мм дистанционно управляемую пулеметную установку и 7,62-мм спаренный пулемет. Комплекс управляемого ракетного вооружения поражает бронированную технику на дальностях до пяти километров.

Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Высокая проходимость достигается за счет малого веса. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву, передает "РИА Новости".

16.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БТ-3Ф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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