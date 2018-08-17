Временный запрет на поставку Турции истребителей F-35 "Лайтнинг-2" обрел форму закона

ЦАМТО, 16 августа. В соответствии с подписанным 13 августа президентом США Дональдом Трампом "Законом об ассигнованиях на национальную оборону в 2019 ф.г." (NDAA – National Defense Authorization Act 2019), передача истребителей F-35 "Лайтнинг-2" Турции будет временно запрещена.

Как уточняет Jane's Defence Weekly, передача истребителей F-35 Турции будет запрещена (в соответствии с мерами по укреплению американской оборонной политики, согласованными 23 июля) до тех пор, пока Пентагон в течение 90 дней не представит отчет в соответствующие комитеты обороны Конгресса. Этот отчет должен включать несколько разделов.

В частности, в докладе должен быть представлен анализ дальнейшего развития турецко-американских отношений с учетом последствий запланированного приобретения Турцией зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Также должна быть проведена оценка последствий исключения Турции из международной программы F-35 для промышленности США.

В этом отчете также должна быть отражена информация о том, скажется ли каким-либо образом закупка С-400 на эксплуатацию Турцией других американских систем вооружений, включая истребители F-35 "Лайтнинг-2" и F-16 "Файтинг Фалкон", вертолеты CH-47 "Чинук", AH-64 "Апач" и H-60 "Блэк Хок", и представлены конкретные меры по смягчению возможных рисков.

Также в течение 90-дневного срока планируется оценить участие Турции в программе F-35, в том числе объем работ турецкой промышленности в производстве и сборке отдельных узлов самолетов. Будет проведена оценка принадлежащих турецкой промышленности компонентов и производственных материалов, исключение которых может повлечь за собой существенные изменения в программе F-35 и, соответственно, повлиять на программу F-35 для США и других партнеров. В докладе также должны быть предложены меры, которые необходимо предпринять для смягчения негативных последствий, которые могут возникнуть.

Доклад должен также включать потенциальное предложение по поставке Турции альтернативной системы ПВО/ПРО, разработанной США или другими членами НАТО. В качестве примера указана система ПВО "Пэтриот".

Как уже сообщалось, США ранее официально передали ВВС Турции первый истребитель F-35A в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 21 июня в производственном центре Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас).

Пресс-секретарь программы F-35 Джо ДеллаВедова 14 августа заявил, что первые два турецких F-35 находятся на базе ВВС "Льюк" в Аризоне в целях обучения турецкого персонала, и их поставка Турции не планируется ранее следующего года. Пресс-секретарь Lockheed Martin Майкл Фридман (Michael Friedman) 14 августа также подтвердил, что компания будет соблюдать законодательство и все официальные рекомендации Пентагона.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин 15 августа заявил, что Турция продолжит выполнять свои обязательства по международному проекту, даже под запретом поставок F-35. Он подчеркнул, что Турция является не только клиентом программы F-35, но и партнером.

Как отмечает Jane's Defence Weekly со ссылкой на веб-сайт Lockheed Martin, объем работ по программе F-35 предприятий турецкого ОПК оценивается в 12 млрд. долл.

Между тем, газета Hurriyet 15 августа процитировала турецкие дипломатические источники, согласно которым Турция до принятия тех или иных ответных действий намерена дождаться доклада министра обороны США Джеймса Мэттиса, который будет представлен в Конгресс через 90 дней. Издание напоминает, что в законе NDAA-2019 содержится поправка, запрещающая продажу F-35 Турции, пока не будет опубликован этот отчет.