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17.08.2018
ЦАМТО

До 2020 года планируется модернизировать 30 бомбардировщиков Ту-22М3 до уровня М3М

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Ту-22М3М
Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 16 августа. Россия до 2020 года модернизирует 30 строевых сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22М3 до версии М3М. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"До 2020 года планируется модернизировать 30 бомбардировщиков до версии М3М", – сказал В.Бондарев.

Справочно: ранее президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь сообщил, что модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М начнут поступать в ВКС России с 2021 года.

В.Бондарев отметил, что Ту-22М3М – это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца. "Ту-22М3 – замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии. Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет. Вместе с тем, он имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.

Сенатор отметил, что в новой версии будут обновлены радиоэлектронное оборудование, произведенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22. "Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс "воздух-земля"), а также гиперзвуковыми ракетами", – уточнил глава оборонного комитета Совета Федерации.

16.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-22М
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ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Слюсарь Юрий
Проекты
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ГЗЛА
ГЛОНАСС
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