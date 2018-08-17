Опубликовано видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Григорович"
Запуск ракетного комплекса "Калибр" с фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович".
Источник: YouTube
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый запуск ракетного комплекса "Калибр" с фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" сняли на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Пуск крылатых ракет проводился сторожевым кораблем в акватории Черного моря.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, фрегат поразил корабль условного противника, который находился почти в 80 километрах. Во время учений морской полигон был закрыт для судоходства, отметил Рулев.
16.08.2018
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Права на данный материал
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