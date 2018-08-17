Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В

Администратор группы "Ил-112" в социальной сети "ВКонтакте" Алексей Поляков опубликовал изложение беседы с генеральным директором ПАО "Ильюшин" Алексеем Рогозиным о современном состоянии превратившейся в очередной авиационный долгострой программы легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. КАк можно судить, беседа имело место 12 августа 2018 года. В изложении содержится ряд небезынтересных заявлений.

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО), март 2018 года (с) ПАО "Ильюшин"

В свете появившихся публикаций в СМИ о возможном закрытии проекта Ил-112В, которые вызвали волнение среди участников группы и даже шире, в Рунете, мы постарались выяснить, что же с этим самолётом происходит сейчас. Администратору группы Алексею Полякову удалось встретиться с генеральным директором ПАО "Ил" Алексеем Рогозиным, чтобы прояснить ситуацию. Встреча состоялась в цехе №7 воронежского авиазавода. Алексей Дмитриевич даже лично провёл небольшую экскурсию по самолёту. Небольшую, потому что даже в воскресенье пилотская и грузовая кабины самолёта были наполнены людьми, занятыми отработкой и отладкой различных бортовых систем.

Судя по графику, первый взлёт запланирован на осень. Затягивание строительства имеет под собой несколько причин. Это и неоднократные срывы сроков поставки комплектующих, и проблемы, возникающие из-за сборки опытного образца на серийном заводе. И еще одну мысль высказал генеральный директор ильюшинской фирмы: "Это абсолютно новый самолёт. Разумеется, что в ходе его производства отражается реальное состояние всего авиапрома".

В ходе нашего общения Алексей Рогозин прокомментировал появившуюся в сети Интернет информацию о том, что перегруз опытного самолёта составил 40%: "Вызывает удивление методика такого подсчёта. Перегруз есть, но намного меньше. В данный момент разработаны мероприятия, мы предпринимаем достаточно активные действия, направленные на снижение веса до заданных величин, и я уверен, что поставленную задачу выполним". Рядом с первым опытным самолётом стоит второй, предназначенный для ресурсных и статических испытаний.

Необходимые ресурсные и статические испытания выполнены, а дальнейшие имеют значение только для серийной эксплуатации и в ближайшее время не учтены", - пояснил Алексей Рогозин.

Также генеральный директор ПАО "Ил" выразил уверенность, что 3-ий и 4-ый самолёты (первые серийные) будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие 2-3 месяца.

Был получен и ответ на мучивший многих в нашем сообществе вопрос: почему же в утверждённом заказчиком техническом задании максимальная грузоподъёмность была снижена с 6-ти до 5-ти тонн? Ответ прост и печален - для этого нет достаточно мощных двигателей.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что проект самолёта Ил-112 находится гораздо ближе к его окончательной реализации, чем к закрытию.