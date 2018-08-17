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17.08.2018
bmpd.livejournal.com

Американская пилотажная группа Blue Angels получит истребители F/A-18E/F Super Hornet

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Министерство обороны США 13 августа 2018 года выдало корпорации Boeing контракт стоимостью 17,002 млн долл на переобрудование 11 наличных истребителей Super Hornet (девяти одноместных F/A-18E и двух двухместных F/A-18F) в самолеты для демонстрационно-пилотажной группы ВМС США Blue Angels. Работы должны осуществляться на предприятии Boeing в Сент-Луисе (бывший завод McDonnell Douglas, на котором ведется производство самолетов серии F/A-18) и должны быть завершены к декабрю 2021 года. В составе группы Blue Angels указанные самолеты F/A-18E/F заменят в качестве основных самолетов эксплуатирующиеся в настоящее время истребители Boeing F/A-18C/D Hornet.

Самолеты Boeing F/A-18C/D Hornet демонстрационно-пилотажной группы ВМС США Blue Angels во время выступления на Vectren Dayton Air Show в Дейтоне (Огайо), 25.06.2018 (с) Timothy Schumaker / авиация ВМС США

Ранее в июле 2016 года Boeing получила контракт стоимостью 12 млн долл на проектирование модификации самолетов F/A-18E/F для группы Blue Angels, работы были завершены к сентябрю 2017 года. Теперь выдан контракт на модернизацию 11 самолетов F/A-18E/F по данному проекту (Еngineering change proposal 6480).

Демонстрационная эскадрилья Blue Angels является ведущей и старейшей демонстрационно-пилотажной группой вооруженных сил США, существуя с июля 1946 года. Группа использует самолеты F/A-18 Hornet (в модификациях А, В, С и D) с 1986 года. Сейчас она располагает 16 самолетами F/A-18 - тремя F/A-18А, одним F/A-18В, десятью F/A-18С и двумя F/A-18D, при этом самолеты F/A-18А/В используются только в тренировочных целях.

Типы самолетов, использовавшихся демонстрационно-пилотажной группой ВМС США Blue Angels с 1946 года (с) ВМС США

16.08.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
MD Helicopters
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