Пентагон стремится к звёздам

США намерены рассматривать околоземное пространство как потенциальный ТВД.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объёмом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября с.г.). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США. В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение численности вооружённых сил (она вырастет примерно на 16 тысяч), кроме того, на 2,6 процента будет увеличено денежное довольствие военнослужащих.

"Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолёты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями", – заявил президент США на церемонии. По его словам, "космос стал областью боевых действий, недостаточно иметь американские силы в космосе, нужно обеспечить американское господство".

Д. Трамп напомнил, что власти США приступили по его распоряжению к созданию шестого по счёту вида вооружённых сил – космических сил. Этот шаг глава Белого дома обосновал якобы имеющейся необходимостью не допустить размещения оружия в космосе другими державами. "Наши иностранные конкуренты и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, чтобы парализовать важнейшие технологии, "ослеплять" спутники", – утверждал Трамп. "Мы их нагоним очень скоро", – подчеркнул он.

Напомним, что ещё в марте этого года, выступая перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), хозяин Белого дома заявил, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". А 18 июня он отдал распоряжение министерству обороны создать космические войска в качестве полноценного, шестого по счёту, вида вооружённых сил.

7 августа на тему космоса высказался министр обороны США Джеймс Мэттис, поддержавший, как и следовало ожидать, идею создания оперативного командования космическими силами. "Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов", – сказал он.

А спустя два дня на эту тему высказался и вице-президент США Майкл Пенс. В своей речи 9 августа он призвал вооружаться, чтобы "сохранить военное господство в космосе". "Как мы поступали в прошлом, Соединённые Штаты отвечают на возникающие угрозы на новых полях сражения. Пришло время создать космические силы США", – заявил вице-президент, тесно связанный с консервативными кругами республиканской партии.

По словам М. Пенса, разработаны четыре шага для реализации этих намерений. Одним из первых шагов является создание к 2020 году министерства по космосу, которое будет ответственно за обеспечение безопасности США в околоземном пространстве (в структуре исполнительной власти США. Поясним, имеются в виду министерства армии, ВВС и ВМС). Пока же будет создана должность помощника министра обороны по космосу.

Другие шаги, обнародованные Пенсом, предполагают создание совместных сил космических операций для выполнения "космической экспертизы в кризисные периоды", формирование "новой боевой команды для космического пространства" и агентства по освоению космоса, которое будет сосредоточено на инновациях.

"Космос стал областью боевых действий, недостаточно иметь американские силы в космосе, нужно обеспечить американское господство"

В свою очередь в Пентагоне рассчитывают уже в ближайшие месяцы приступить к разработке трёх из четырёх компонентов космических сил. В частности, начнётся работа по созданию Боевого командования для космического пространства, совместного агентства для закупки спутников, а также будет осуществлена интеграция "космических операторов" из всех структур ВВС. На эти действия не требуется одобрения конгресса.

Что касается четвёртого компонента – основных и вспомогательных служб, включая финансовое управление и строительные подразделения, – то его создание невозможно без предварительного решения законодателей. В этой связи в Пентагоне планируют до конца 2018 года разработать соответствующее законодательное предложение, которое направят в конгресс в начале следующего года в рамках бюджетного предложения администрации президента США на 2020 год.

Между тем уже в утверждённом бюджете на 2019 год предусмотрены расходы, которые существенно ускорят разработку и размещение американского оружия в космосе. Речь идёт о проектировании новейших спутников, которые смогут отслеживать и уничтожать ракеты противника. Запуск спутников на орбиту планируется уже через четыре года.

На эту тему ранее высказывался глава стратегического командования вооружённых сил США адмирал Сесил Хейни. По его словам, Америка работает над созданием некоторых новых систем – как на низкой околоземной орбите, так и на геостационарной. "Чтобы ещё больше расширить осведомлённость о ситуации в космосе, мы переводим радиолокационную станцию С-диапазона в Австралию, – сообщил он. – Это позволит внимательнее наблюдать за низкой околоземной орбитой в южных широтах".

О наличии планов по размещению в космическом пространстве элементов противоракетной обороны, в частности специальных датчиков, на днях говорил глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэмуэл Гривз. Выступая в Алабаме на симпозиуме по космической и противоракетной обороне, он рассказал, что сенсоры будут способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые угрозы и другие более сложные цели, а также перехватывать ракеты на этапе подъёма или полёта.

Эксперты, говоря о возможности появления американского оружия в околоземном пространстве, указывают и на космический беспилотник X-37B OrbitalTest Vehicle-4, который вернулся на Землю в мае прошлого года спустя 718 дней полёта. Он имеет в длину 8,8 метра и размах крыла 4,5 метра. Взлётная масса беспилотника, который способен после возвращения с орбиты совершать посадку в самолётном режиме, составляет около пяти тонн. США называют его самым современным и технологичным космическим кораблём многоразового использования. В перспективе такие беспилотники будут использоваться для разведки, доставки на орбиту новых спутников и снятия с неё старых.

Известно также, что в настоящее время американцы разрабатывают кинетическое и лазерное оружие, предназначенное для размещения на космических орбитах. Причём эти, как и другие работы, направленные на милитаризацию космоса, обосновываются в США необходимостью быть готовыми для противостояния России и Китаю, хотя на самом деле за американскими планами стоят в первую очередь финансовые интересы военно-промышленного комплекса.

Например, ещё в прошлом году республиканец Майк Роджерс и демократ Джим Купер заявляли, что пребывание космических войск в составе ВВС препятствует привлечению финансов в столь важную в стратегическом отношении сферу. Они же критиковали командование ВВС за "недостаточные усилия" по милитаризации космоса и зацикленность на развитии авиации.

Следует отметить, что ещё с 1982 года в составе ВВС действует космическое командование. В его функции входят управление глобальной сетью космических спутников, разработка и закупка космических систем, запуски ракет для вывода спутников на орбиту и предоставление войскам возможности позиционирования, навигации, связи, ракетного предупреждения, метеорологической информации и разведки. Командованию подчинены две воздушные армии, центр космических разработок и инноваций, центр космических и ракетных систем, отдел систем управления спутниками и сетевых систем, ряд других структур.

По мнению начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфина и министра ВВС Хезера Уилсона, это командование успешно решает поставленные задачи. Поэтому они выступили против вычленения космического командования в отдельную структуру, так как это повлечёт чудовищную бюрократическую волокиту и значительные финансовые расходы.

Виктор Молчанов