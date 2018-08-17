"Парс" - турецкий противотанковый квадроцикл

Турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri передаст противотанковую машину (anti-tank vehicle - ATV) типа Pars (44) командованию сухопутных войск Турции, сообщает источник 14 августа. Машина уже прошла заводские испытания и передается для квалификационных тестов.

В октябре 2016 года компания получила контракт на поставку 260 квадроциклов, 76 из которых базировались на конструкции Pars 44 и 184 на гусеничной платформе Kaplan 10. Дизайн квадроцикла Pars 44 был одобрен командованием армии через 15 месяцев.Серийное производство PARS 44 ATV может начаться в 2019 году с поставками армии в конце 2021 года.

FNSS является главным подрядчиком для PARS 44 ATV, однако серийные шасси AFV (armoured fighting vehicle) будут изготавливаться компанией Nurol Makina.

Прототип в завершенной конфигурации будет оснащен противотанковой дистанционно управляемой башней FNSS (ARCT - Anti-Tank Remote Controlled Turret) с двумя противотанковыми управляемыми ракетами, на ней также смонтирован спаренный 7,62 мм пулемет (500 патронов). Как только две ракеты будут запущены, машина будет переведена на новые огневые позиции. Перезарядка ракеты производится вручную через продолговатый люк крыши. Для преодоления глубоких водных преград имеются два винта в задней части корпуса.

Стабилизированная прицельная система включает в себя телевизионную и тепловизионную камеру (средневолновую или длинноволновую), лазерный дальномер с работой по целям на дистанции до 10 000 м, что обеспечит надежное применение ПТРК.

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