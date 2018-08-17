BMR-600. Испанский "привет" из 70-х

Испанский БТР BMR-600 (Blindado Medio de Ruedas - бронированная колесная машина) состоит на вооружении Саудовской Аравии, Египта и Перу, сообщает источник 15 августа.

Разработка машины началась в 1970-х годах, первые БТР пошли на оснащение частей сухопутных войск Испании. Прототипы появились в 1977 году, серийное производство началось в 1979 году в нескольких конфигурациях. Испанская армия получила около 740 единиц, некоторые источники называют поставки в Мексику и Марокко.

В 1986 году морская пехота ВМС Перу приобрела партию из 24 машин, в 2014 году в боевых подразделениях насчитывалось 16 БТР этого типа. Четыре машины были переданы Национальной полиции Перу. В 1994 году в Испании была запущена программа модернизации, к середине 2002 годы было обновлено более 600 БТР.

В Перу модернизация BMR-600 началась в октябре 2013 года, конкурс выиграла испанская государственная компания Quatripole. Машины прошли капитальный ремонт, получили новый дизельный двигатель, стеклоподъемники, кондиционер и другие бортовые системы. На выставке Sitdef 2015 была представлена версия BMR-600, оснащенная дистанционно управляемым боевым модулем испанской компании Escribano Mechanical & Engineering.

Масса машины 14500 кг, длина 6,15 м, ширина 2,5 м, высота 2,36 м, двигатель Pegaso 9157/8 мощностью 310 л.с., максимальная скорость 103 км/ч, на воде 10 км/ч (два водомета), запас хода 1000 км. Экипаж два человека, десант - 10 солдат.

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