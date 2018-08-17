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17.08.2018
Военный паритет

Немецкая система ПРО TLVS. "Включи и сражайся"

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MEADS
MEADS (Medium Extended Air Defense System).
Источник: forum.militaryparitet.com

Власти Германии направили второй запрос по закупке системы ПВО/ПРО по программе TLVS в консорциум с одноименным названием, состоящего из MBDA и Lockheed Martin, сообщает источник 16 августа. Ожидается, что контракт на закупку будет подписан в 2019 году.

Запрос (Request for Proposal - RFP) было передано через федеральное ведомство по вопросам оснащения, информационных технологий и поддержки бундесвера (BAAINBw). Генеральный директор компании TLVS Дитмар Tелен подчеркнул, что запрос будет рассмотрен по новым правилам закупок военной техники и вооружения, применяемых в Германии в рамках так называемой "Повестки Дня" (Agenda Rstung).

В своем сообщении консорциум подчеркивает, что предоставленный запрос является важной вехой для заключения контракта, и является результатом тесного сотрудничества между исполнителем и заказчиком. Генеральный директор TLVS Грегори Ки выразил надежду, что предложение, сделанное в ответ на запрос, будет соответствовать требованиям и приведет к подписанию контракта в 2019 году.

TLVS это программа будущей системы ПВО/ПРО Германии и призвана заменить батареи Patriot PAC-3. Комплекс будет основан на решениях, разработанных в рамках проекта MEADS, реализованного ранее властями и производственными компаниями Германии, Италии и США. Основным вооружением ЗРК будут ракеты PAC-3 MSE, кроме того, комплекс будет интегрирован с ракетами IRIS-T SL, что позволит воссоздать в Германии эшелон противовоздушной обороны малого радиуса действия после вывода из вооружения ЗРК Hawk несколько лет назад. TLVS будет использовать сетецентричную систему управления войсками, действующую по принципу "включай и сражайся", а также новейшего радара управления огнем MFCR. Система будет способна использовать целеуказание от внешних источников, а в будущем будет возможность интеграции перспективных датчиков.

Немцы приняли решение о выборе TLVS для замены "Пэтриотов" еще в 2015 году. Первые запросы были отправлены в промышленность в феврале 2016 года, в сентябре того же года в программе была задействована MBDA Deutschland. С того времени велись переговоры о реализации программы, но ее ход столкнулся с разного рода задержками.

Однако в последние месяцы была изменена формула реализации программы. В марте текущего года создано совместное предприятие TLVS GmbH (Lockheed Martin и MBDA). Именно это СП как главный подрядчик будет нести ответственность за реализацию программы. Такое решение, по идее, должно позволить более эффективно управлять программой.

TLVS это один из приоритетов немецкого оборонного ведомства. В соответствии с официальными заявлениями система должна обеспечить "скачкообразный" рост возможностей ПВО/ПРО, поэтому программа имеет важное значение для выполнения союзнических обязательств страны в рамках НАТО.

Берлин принял на себя роль страны с эффективной системой ПРО на саммите НАТО в Уэльсе. Немецкие подразделения ПВО часто привлекаются в военных операциях альянса. В 2013-2015 годах немецкие системы Patriot были развернуты в Турции. Системы малой дальности Ozelot, в свою очередь, развертывались на восточном фланге НАТО, в частности, в Латвии. Недавно было заключено соглашение с Нидерландами в области ПВО.

www.defence24.pl

16.08.2018
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Страны
Германия
Италия
Латвия
Нидерланды
США
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Продукция
MEADS
Patriot ЗРК
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Проекты
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