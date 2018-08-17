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17.08.2018
Lenta.ru

Рогозин признал зависимость от США

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: Артур Лебедев / РИА Новости

Финансирование "Роскосмоса" обеспечивалось продажей НАСА мест на российских пилотируемых кораблях "Союз", заявил в интервью ТАСС глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Семь месяцев назад чиновник, занимая должность вице-премьера, сказал противоположное.

По его словам, основные негативные финансово-экономические проблемы, которые достались в наследство новой администрации госкорпорации, сводятся к долгу "Центра Хруничева", превышающему 100 миллиардов рублей, и отсутствию промышленной кооперации, приводящему к "условиям для злоупотреблений со стороны ряда руководителей предприятий".

"Третье — ранее госкорпорация жила на средства, поступающие от внешнеэкономической деятельности, если конкретно, от продажи американцам кресел для полетов на МКС на наших кораблях. Теперь эти деньги иссякли, а дивидендов корпорация получает мало. А это резко сужает финансовый маневр головной структуры отрасли, да еще "Центр Хруничева" постоянно требует средства на ежедневные нужды", — заявил Рогозин.

Чиновник также заявил, что "преимущества [Илона] Маска состоят не в многоразовости, а в том, что правительство США дает ему возможность демпинговать на рынке". "А для Пентагона Маск продает пуски в два раза дороже и покрывает свои убытки на коммерческом рынке, убивая конкурентов, за которыми не маячит такое щедрое государство", — сказал Рогозин.

Чиновник отметил, что летные испытания тяжелой "Ангары" продолжатся в 2019-м (ранее они были намечены на 2018-й), а модуль "Наука" отправится к МКС в ноябре 2019-го (ранее планировалось на декабрь 2018-го).

Рассказал Рогозин и о перспективах участия России в проекте окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway). "Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть на подхвате, то нам это неинтересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству", — заявил Рогозин.

В апреле 2018-го источник рассказал, что США и их западные партнеры с большим удовольствием избавились бы от России в LOP — Gateway, поскольку страна обычно отстает по всем технологическим циклам изготовления космической техники. Тогда же член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что России после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса.

В январе 2018-го Рогозин, занимая должность вице-премьера, заявил, что российская ракетно-космическая отрасль никогда не зависела от американцев. "Было как раз прямо наоборот", — сказал чиновник.

По данным Space News, примерно половина бюджета "Роскосмоса" в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей, или 24 миллиарда долларов) посвящена пилотируемым программам. Например, в 2018 году стоимость места на "Союзе" выросла до 81 миллиона долларов, так что "каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации".

В настоящее время российские пилотируемые корабли "Союз" являются единственным средством доставки людей на МКС. "Роскосмос" утратит монопольное положение в 2019 году, когда запланировано начало пилотируемых полетов американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

16.08.2018
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
17.08.2018 07:20
Печально это (
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