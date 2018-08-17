Новый бомбардировщик Ту-22М3М представили в Казани

Эта машина обладает искусственным интеллектом, заявил командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоялась в четверг на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время. Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ", - заявил на церемонии генеральный директор фирмы Туполева Александр Конюхов.

После презентации Ту-22МЗМ будет передан на этап наземных и летных испытаний.

"Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению", - подчеркнул Конюхов. "Основные задачи Ту-22М3М - это борьба с авиационными корабельными группировками. Новый комплекс вооружения сможет принимать современные средства борьбы и новые противокорабельные ракеты. Это радикально и качественно улучшит возможности самолета, помимо рутинных задач, связанных с применением бомбового вооружения", - сказал он.

Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом, заявил, в свою очередь, командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. "Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект", - сказал он. Кобылаш сообщил, что в дальней авиации с нетерпением ждут, когда новая машина займет свое место в боевом строю после проведения успешных испытаний на предприятии и далее - в 929-м Государственном летно-исследовательском центре.

"Все те тактико-технические характеристики, которые превосходят имеющиеся аналоги, будут реализованы с максимальными возможностями. И сегодня по имеющимся характеристикам эта машина превышает Ту-22М3 почти в два раза по своим возможностям", - подчеркнул он.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что самолет сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты. "Будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами", - сказал он.

Бондарев отметил, что в самолете улучшится эргономика кабины пилотов, на бомбардировщике установят радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи. Также на Ту-22М3М будет установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22, которая позволит использовать "спутниковую систему наведения ГЛОНАСС", добавил сенатор. Он уточнил, что в ближайшее время планируется модернизировать до уровня Ту-22М3М 30 строевых самолетов Ту-22М3.

Бондарев подчеркнул, что предыдущая версия машины - Ту-22М3 - "замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии". "Ту-22М3М - это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3", - подытожил он.

Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, модернизация строевых самолетов Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М начнется с 2019 года. Первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года. "Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года", - сказал он.

Слюсарь отметил, что новый самолет только внешне выглядит так же, как тот, что "уже на картинках в какой-то степени примелькался, который в Сирии принимал участие". "Внутри это принципиально другой самолет, с совершенно другими системами, совершенно другими возможностями, с совершенно силой и угрозой для потенциальных противников. Самолет, который будет жить и еще многие-многие годы выполнять задачи", - подчеркнул он. При этом планер нового Ту-22М3М уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны за годы службы.

"Та работа, которую конструкторское бюро [Туполева] вело на протяжении нескольких лет по подготовке сегодняшнего события - по установке всех систем, по подготовке к испытаниям, работе со смежниками и кооперацией, - это серьезный технологический прорыв для КБ, для завода", - сказал он.

Обновленный самолет

"В ходе глубокой модернизации на Ту-22МЗМ был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы", - рассказали в компании "Туполев".

Замена 80% радиоэлектроники позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. В фирме напомнили, что бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22МЗМ унифицировано с аналогичными системами Ту-160М. "Модернизированный самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа", - сообщили в ПАО "Туполев".

Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса самолета. После завершения предварительных (заводских) испытаний бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Минобороны РФ.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на новом самолете снята кормовая пушечная установка. Вместо нее установлен выполненный из полимерных материалов радиопрозрачный колпак-обтекатель кормовой РЛС. В носовой части фюзеляжа перед остеклением кабины имеется еще один обтекатель, которого не было на предыдущей версии. Обычно такие колпаки прикрывают специализированные, например, радиотехнические датчики.