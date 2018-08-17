Войти
17.08.2018
ТАСС

Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных

591
0
0
Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии

ТАСС, 16 августа. Ротные учения проводятся на 20 полигонах Южного военного округа (ЮВО) с привлечением 6 тыс. военных и 2 тыс. единиц военных техники, сообщили  в пресс-службе округа.

"Учения проводятся на территории 20 общевойсковых полигонов, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, Республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также на территории российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В двусторонних ротных тактических учениях по всему округу принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц военной техники", - сказали в округе.

К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Как отметили в округе, "отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью".

В частности, на общевойсковом полигоне Дзарцеми мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию фронта условного противника.

За линию фронта 

Мотострелки в ходе тактических учений на полигоне в Ростовской области высадили воздушный десант за линию соприкосновения с подразделениями условного противника.

"На общевойсковом полигоне Кадамовский на двусторонних ротных тактических учениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию соприкосновения с подразделениями условного противника. Успешное проведение войсковой операции по доставке десанта за линию огня транспортно-боевыми вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ обеспечили артиллерийские и мотострелковые подразделения", - сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Безопасный коридор для заброски десанта в тыл условного противника был обеспечен методом огневого прочесывания.

Как уточнили в пресс-службе, в эпизоде учений было задействовано 500 человек и 100 единиц военной техники.

Маневры на Прудобое 

Командно-штабная тренировка с участием более 1 тыс. военнослужащих соединения ЮВО прошла на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

"Соединение ЮВО, дислоцированное на территории Волгоградской области, приняло участие в командно-штабной тренировке под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева", - рассказали в пресс- службе.

В ходе учений военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями с использованием новых систем связи и автоматизации, уточнив при этом на практике алгоритмы действий командного состава соединений и воинских частей.

Координация действий войск производилась с полевых подвижных пунктов управления и через региональный центр управления штаба общевойскового объединения ЮВО.

 

 

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Россия
Южная Осетия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
26.11.2015
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
29.12.2012
На южных рубежах
10.08.2018
В Абхазии российские "Аллигаторы" "уничтожили" катера противника
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1