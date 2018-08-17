Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных
К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии
ТАСС, 16 августа. Ротные учения проводятся на 20 полигонах Южного военного округа (ЮВО) с привлечением 6 тыс. военных и 2 тыс. единиц военных техники, сообщили в пресс-службе округа.
"Учения проводятся на территории 20 общевойсковых полигонов, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, Республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также на территории российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В двусторонних ротных тактических учениях по всему округу принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц военной техники", - сказали в округе.
К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Как отметили в округе, "отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью".
В частности, на общевойсковом полигоне Дзарцеми мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию фронта условного противника.
За линию фронта
Мотострелки в ходе тактических учений на полигоне в Ростовской области высадили воздушный десант за линию соприкосновения с подразделениями условного противника.
"На общевойсковом полигоне Кадамовский на двусторонних ротных тактических учениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию соприкосновения с подразделениями условного противника. Успешное проведение войсковой операции по доставке десанта за линию огня транспортно-боевыми вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ обеспечили артиллерийские и мотострелковые подразделения", - сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Безопасный коридор для заброски десанта в тыл условного противника был обеспечен методом огневого прочесывания.
Как уточнили в пресс-службе, в эпизоде учений было задействовано 500 человек и 100 единиц военной техники.
Маневры на Прудобое
Командно-штабная тренировка с участием более 1 тыс. военнослужащих соединения ЮВО прошла на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
"Соединение ЮВО, дислоцированное на территории Волгоградской области, приняло участие в командно-штабной тренировке под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева", - рассказали в пресс- службе.
В ходе учений военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями с использованием новых систем связи и автоматизации, уточнив при этом на практике алгоритмы действий командного состава соединений и воинских частей.
Координация действий войск производилась с полевых подвижных пунктов управления и через региональный центр управления штаба общевойскового объединения ЮВО.
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