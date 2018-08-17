Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных

Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.

К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии

ТАСС, 16 августа. Ротные учения проводятся на 20 полигонах Южного военного округа (ЮВО) с привлечением 6 тыс. военных и 2 тыс. единиц военных техники, сообщили в пресс-службе округа.

"Учения проводятся на территории 20 общевойсковых полигонов, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, Республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также на территории российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В двусторонних ротных тактических учениях по всему округу принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц военной техники", - сказали в округе.

К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Как отметили в округе, "отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью".

В частности, на общевойсковом полигоне Дзарцеми мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию фронта условного противника.

За линию фронта

Мотострелки в ходе тактических учений на полигоне в Ростовской области высадили воздушный десант за линию соприкосновения с подразделениями условного противника.

"На общевойсковом полигоне Кадамовский на двусторонних ротных тактических учениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО мотострелки совершили высадку тактического воздушного десанта за линию соприкосновения с подразделениями условного противника. Успешное проведение войсковой операции по доставке десанта за линию огня транспортно-боевыми вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ обеспечили артиллерийские и мотострелковые подразделения", - сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Безопасный коридор для заброски десанта в тыл условного противника был обеспечен методом огневого прочесывания.

Как уточнили в пресс-службе, в эпизоде учений было задействовано 500 человек и 100 единиц военной техники.

Маневры на Прудобое

Командно-штабная тренировка с участием более 1 тыс. военнослужащих соединения ЮВО прошла на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

"Соединение ЮВО, дислоцированное на территории Волгоградской области, приняло участие в командно-штабной тренировке под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева", - рассказали в пресс- службе.

В ходе учений военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями с использованием новых систем связи и автоматизации, уточнив при этом на практике алгоритмы действий командного состава соединений и воинских частей.

Координация действий войск производилась с полевых подвижных пунктов управления и через региональный центр управления штаба общевойскового объединения ЮВО.