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17.08.2018
ТАСС

Госдума и Ростех обсудят 17 августа вопросы диверсификации в сфере ОПК

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ОАО «КЭМЗ»
В цеху ОАО «Ковровский электромеханический завод».
Источник: www.ikovrov.ru

Совещание пройдет на базе Ковровского электромеханического завода во Владимирской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным 17 августа обсудит с представителями Ростеха вопросы диверсификации в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Совещание пройдет на базе Ковровского электромеханического завода (Владимирская область), сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В нем примут участие депутаты всех фракций, представители Министерства промышленности и торговли РФ, законодательной и исполнительной власти Владимирской области. Как ожидается, в обсуждении также примет участие генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"В ходе совещания планируется выработать подходы к решению вопросов законодательного регулирования диверсификации в сфере ОПК, а также обсудить законопроекты, готовящиеся в рамках реализации поручения президента", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Ранее Володин отмечал, что на сегодняшний день приоритетом в этом направлении "является выявление барьеров, мешающих создавать гражданскую продукцию на действующих предприятиях ОПК, а также создание условий для появления такой отечественной продукции, которая способна заместить на рынке импортные аналоги". В этой связи для подготовки и реализации согласованных предложений по совершенствованию российского законодательства в целях обеспечения диверсификации продукции предприятий ОПК в Госдуме была создана межфракционная рабочая группа, которую возглавил первый зампред палаты Александр Жуков.

16.08.2018
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Минпромторг РФ
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