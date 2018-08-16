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16.08.2018
Центральный военный округ

«Крокодилы» и «Терминаторы» перебазированы из Сибири на Урал на учения «Мирная миссия»

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Ми-24
Многоцелевой ударный вертолёт Ми-24.
Источник: ЦВО

Многоцелевые ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В перебазированы из Новосибирской области на военный аэродром под Челябинском для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018». Всего совершили перелет шестнадцать винтокрылых машин.


Многоцелевой ударный вертолёт Ми-24.
Источник: ЦВО

Во время международных маневров летчики обеспечат воздушную поддержку наземным группам при выполнении задач и транспортировку грузов различного назначения.


Перебазирование вертолетов.
Источник: ЦВО

Многоцелевой ударный вертолёт Ми-24.
Источник: ЦВО

С 22 по 29 августа в Чебаркуле Челябинской области пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2018». На манёврах военнослужащие восьми стран отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. А также повысят уровень готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом и экстремизмом. В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.


Многоцелевые ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В на военный аэродром под Челябинском.
Источник: ЦВО
16.08.2018
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Индия
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