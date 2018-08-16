«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
16 августа 2018 года, Казань. ПАО «Туполев», входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, объявляет о передаче первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний. Результатом проведенной модернизации стало значительное расширение боевого потенциала самолета.
В ходе глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.
Модернизированный самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой (ИУС) с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа.
Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса.
|Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
|Источник: http://www.tupolev.ru/
Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М прошла на территории филиала ПАО «Туполев» - Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких, а также руководители предприятий-участников программы кооперации.
После завершения предварительных (заводских) испытаний глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ.
Юрий Слюсарь, Президент ПАО «ОАК»:
- Сегодня мы передаем на летно-испытательную станцию первый модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Это стало возможным благодаря совместной напряженной работе коллективов ОАК. Работа по интеграции предприятий ОАК продолжается, формируется дивизион стратегической и специальной авиации, головным предприятием которого станет «Туполев». Это позволит нам объединить конструкторские и интеллектуальные ресурсы, повысить эффективность управления в интересах реализации новых программ дальней и стратегической авиации, в короткие сроки решать сложнейшие задачи обеспечения обороноспособности страны.
Александр Конюхов, генеральный директор ПАО «Туполев»:
- Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3. Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны России примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению.
Ту22М3М - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, новая модификация Ту-22М3. Вооружение – управляемые ракеты, свободнопадающие и управляемые бомбы. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
Напомним, что Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 обновленный Ту-22М получил модернизированные силовые установки для Ту-160, НК-32-02.ЦитатаОни имеют аналогичную тягу в 25 тонн на форсаже, но обладают гораздо большим ресурсом и намного экономичнее предшественников. В случае с Ту-160 новые двигатели увеличивают дальность полета на тысячу километров, для Ту-22 этот показатель вырастет в полтора раза, до 10000 км.По сути, от старого самолета остался только планер и небольшая часть оборудования. Экипаж сократился с четырех до двух человек. Кроме того, обновленные Ту-22М3М смогут нести самые современные ракеты, в том числе "Кинжал"
https://rg.ru/2018/04/01/reg-pfo/raketonosec-tu-22m-poluchit-novuiu-versiiu.html
https://rg.ru/2018/08/16/obnovlennyj-bombardirovshchik-raketonosec-tu-22m3m-predstavili-v-kazani.html
Глава оборонного комитета СФ также сообщил, что до 2020 года планируется модернизировать 30 бомбардировщиков до версии М3М.
https://rg.ru/2018/08/16/reg-pfo/eks-glavkom-vks-rasskazal-o-svojstvah-novogo-bombardirovshchika-tu-22m3m.html