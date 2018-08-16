«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М

16 августа 2018 года, Казань. ПАО «Туполев», входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, объявляет о передаче первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний. Результатом проведенной модернизации стало значительное расширение боевого потенциала самолета.

В ходе глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.

Модернизированный самолет был также оснащен новой информационно-управляющей системой (ИУС) с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа.

Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса.

Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Источник: http://www.tupolev.ru/

Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М прошла на территории филиала ПАО «Туполев» - Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, директор КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николай Савицких, а также руководители предприятий-участников программы кооперации.

После завершения предварительных (заводских) испытаний глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ.

Юрий Слюсарь, Президент ПАО «ОАК»:

- Сегодня мы передаем на летно-испытательную станцию первый модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Это стало возможным благодаря совместной напряженной работе коллективов ОАК. Работа по интеграции предприятий ОАК продолжается, формируется дивизион стратегической и специальной авиации, головным предприятием которого станет «Туполев». Это позволит нам объединить конструкторские и интеллектуальные ресурсы, повысить эффективность управления в интересах реализации новых программ дальней и стратегической авиации, в короткие сроки решать сложнейшие задачи обеспечения обороноспособности страны.

Александр Конюхов, генеральный директор ПАО «Туполев»:

- Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3. Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны России примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению.

Ту22М3М - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, новая модификация Ту-22М3. Вооружение – управляемые ракеты, свободнопадающие и управляемые бомбы. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.