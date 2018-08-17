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17.08.2018
ЦАМТО

Малайзия оценивает возможность закупки летательных аппаратов для ведения наблюдения на море

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Самолет MSN22
Самолет MSN22 ВВС Малайзии.
Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 16 августа. Правительство Малайзии оценивает возможность совместного применения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для выполнения задач морского патрулирования.

Как сообщает Jane's Navy International со ссылкой на ответ министра обороны Малайзии Мохамада Сабу на запрос депутата парламента, новое правительство страны, пришедшее к власти в мае 2018 года, намерено реализовать планы, разработанные предыдущим правительством. К ним относится, в частности, программа оснащения ВВС Малайзии новыми морскими патрульными самолетами (MPA).

В настоящее время правительство проводит оценку затрат на поставку пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и, в конечном итоге, может принять решение о совместном применении обоих типов ЛА для ведения наблюдения на море. Министр не раскрыл подробности проводимой оценки.

Министерство обороны получило большой объем информации о новых разработках на выставке "Фарнборо-2018" и теперь сопоставляет их с ранее собранными данными. По оценке, Малайзии требуется комбинация разведывательных самолетов и БЛА, в первую очередь, для ведения наблюдения в Южно-Китайском море и Малаккском проливе.

ВВС Малайзии рассчитывают получить специализированный морской патрульный самолет, способный выполнять задачи сбора информации, наблюдения и разведки с применением РЛС с синтезированной апертурой. Самолеты также будут применяться для противолодочной борьбы, поисково-спасательных операций, ведения радиоэлектронной разведки.

В декабре 2017 года начальник штаба 1-го воздушного района ВВС Малайзии бригадный генерал Язид Бин Аршад (Yazid Bin Arshad) сообщил о возможности покупки самолетов четырех типов, включая CN-295 компании Airbus, ATR-72MP группы Leonardo, P-8 "Посейдон" американской Boeing, а также CN-235, который может быть представлен индонезийской PT Dirgantara Indonesia.

В настоящее время ВВС Малайзии эксплуатируют три оставшихся самолета B-200T компании Beechcraft в конфигурации MPA для контроля ситуации на море. Первоначально на вооружении имелось 4 самолета этого типа, но один из них потерпел катастрофу в декабре 2016 года. Крушение стало поводом для начала оценки возможности закупки самолетов нового поколения.

16.08.2018
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Индонезия
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США
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B-2 Spirit
CN-235
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