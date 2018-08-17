Войти
17.08.2018
ЦАМТО

На Камчатке спущен на воду новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота

508
0
+2
Судно катамаранного типа проекта 23370
Судно катамаранного типа проекта 23370.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 августа. В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония спуска на воду модульного поисково-спасательного катера нового поколения "СМК-2187" проекта 23370М предназначенного для спасательного отряда Тихоокеанского флота.

В торжественной церемонии приняли участие представители командование Войск и сил на северо-востоке России, личный состав спасательного отряда, представители завода-изготовителя, руководители администрации края, а также священнослужители Камчатской Епархии.

Для спуска катера на воду были задействованы два плавучих подъемных крана большой грузоподъемности.

Катера проекта 23370М разработаны компанией "КАМПО" (г.Орехово-Зуево) и отличаются от предыдущей модификации большей скоростью хода и улучшенной мореходностью. Также, в отличие от катера проекта 2370, он способен принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом.

Подобные катера предназначены для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 м. Катера оснащены усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеют гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до 5 т, а также грузовую стрелу с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 кг.

Особенностью этого проекта является то, что окончательная сборка катера происходит из модулей непосредственно в пункте базирования, куда их доставляют отдельно, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
23370М ММК
ТОФ
Похожие новости
18.04.2018
Третий катамаран проекта 23370М войдет в состав ВМФ до конца 2018 года - Минобороны РФ
09.11.2017
В 2018 году в состав поисково-спасательных сил ТОФ войдет очередной модульный катер-катамаран проекта 23370
08.11.2017
Тихоокеанский флот пополнился новейшим многофункциональным модульным водолазным судном "СМК-2177"
09.12.2016
Многофункциональный модульный катер «СМК-2176» пр. 23370М вошел в состав Северного флота
26.09.2016
В Мурманске спущен на воду поисково-спасательный катер нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1