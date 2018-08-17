На Камчатке спущен на воду новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота

ЦАМТО, 16 августа. В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония спуска на воду модульного поисково-спасательного катера нового поколения "СМК-2187" проекта 23370М предназначенного для спасательного отряда Тихоокеанского флота.

В торжественной церемонии приняли участие представители командование Войск и сил на северо-востоке России, личный состав спасательного отряда, представители завода-изготовителя, руководители администрации края, а также священнослужители Камчатской Епархии.

Для спуска катера на воду были задействованы два плавучих подъемных крана большой грузоподъемности.

Катера проекта 23370М разработаны компанией "КАМПО" (г.Орехово-Зуево) и отличаются от предыдущей модификации большей скоростью хода и улучшенной мореходностью. Также, в отличие от катера проекта 2370, он способен принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом.

Подобные катера предназначены для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 м. Катера оснащены усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеют гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до 5 т, а также грузовую стрелу с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 кг.

Особенностью этого проекта является то, что окончательная сборка катера происходит из модулей непосредственно в пункте базирования, куда их доставляют отдельно, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.