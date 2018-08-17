Михайловская военная артиллерийская академия представит свои достижения на "Армии-2018"

ЦАМТО, 16 августа. Представители Михайловской военной артиллерийской академии продемонстрируют свои достижения на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Презентация достижений будет представлена на одном из выставочных павильонов КВЦ парка "Патриот" в виде учебно-тренировочных средств и программных продуктов.

Также на площадках форума в рамках научно-деловой программы представители Михайловской военной артиллерийской академией проведут круглый стол на тему "Современное состояние и перспективы боевого применения робототехнических комплексов военного назначения в ракетных войсках и артиллерии".

В ходе круглого стола эксперты и специалисты обсудят состояние и перспективы развития робототехнических комплексов военного назначения, обобщат рекомендации по формированию направлений дальнейших исследований в области создания и применения робототехнических комплексов в интересах ракетных войск и артиллерии и выработают общие взгляды на возможные пути решения проблемных вопросов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.