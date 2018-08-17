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17.08.2018
ЦАМТО

Михайловская военная артиллерийская академия представит свои достижения на "Армии-2018"

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Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017
Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 16 августа. Представители Михайловской военной артиллерийской академии продемонстрируют свои достижения на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Презентация достижений будет представлена на одном из выставочных павильонов КВЦ парка "Патриот" в виде учебно-тренировочных средств и программных продуктов.

Также на площадках форума в рамках научно-деловой программы представители Михайловской военной артиллерийской академией проведут круглый стол на тему "Современное состояние и перспективы боевого применения робототехнических комплексов военного назначения в ракетных войсках и артиллерии".

В ходе круглого стола эксперты и специалисты обсудят состояние и перспективы развития робототехнических комплексов военного назначения, обобщат рекомендации по формированию направлений дальнейших исследований в области создания и применения робототехнических комплексов в интересах ракетных войск и артиллерии и выработают общие взгляды на возможные пути решения проблемных вопросов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

16.08.2018
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