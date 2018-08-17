Военный университет примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"

ЦАМТО, 16 августа. Программа участия включает экспозицию результатов интеллектуальной деятельности, научно-деловую программу и программу патриотической направленности.

Один из ключевых элементов программы – это экспозиция результатов интеллектуальной деятельности, которую продемонстрируют кафедры юридического, финансово-экономического и филологического направления.

Среди новинок – электронный обучающий комплекс "Сирийская Арабская Республика. Справочник военнослужащего". Справочник содержит краткие данные о географии, экономике, политической структуре, вооруженных силах. Особое внимание уделено культуре, традициям и обычаям местного населения.

Программа "Хэлпэпп", разработанная кафедрой автомобильной подготовки Военного университета, поможет сократить время оказания помощи пострадавшим в ДТП и минимизировать случаи неправильных действий в ходе оказания первой помощи.

Другим интересным приложением, представленным на Форуме, станет автоматизированная система расчета стоимости подготовки военных кадров при программно-целевом планировании, предназначенная для ведения единого автоматизированного процесса расчета бюджетных расходов. Данную программу подготовила кафедра финансов и управления банковской деятельности.

Среди мероприятий научно-деловой программы Форума Военным университетом будут организованы мастер-классы по тематическому разделу "Подготовка кадров в интересах Минобороны России". Темы занятий затронут использование электронных обучающих систем при изучении иностранного языка, программно-аппаратных средств и тренажеров – в психологической подготовке военнослужащих, а также когнитивно-эмотивное тестирование военнослужащих.

Кроме того, на форуме пройдет презентация электронного научного журнала "Вестник адъюнкта" как элемента информационно-образовательной среды Военного университета.

Особо следует отметить организованные Военным университетом мероприятия патриотической направленности – медиапрезентацию "Военно-историческая поездка: "Военное искусство в Бородинском сражении 1812 года" и презентацию мультимедийного научно-образовательного проекта "Российская военная классика в современном контексте". Также в программу войдет концерт-лекция "Виват, Россия! История гимнов России", которая познакомит гостей форума с историей создания гимнов России со времен Петра Великого до наших дней, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.