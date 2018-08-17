Войти
17.08.2018
Известия.ru

Модернизированный Ту-22М3М оснастили искусственным интеллектом

550
0
+1
Ту-22М
Ту-22М.
Источник: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М вышел на заводские испытания. Церемония выкатки и передачи на тест прошла 16 августа на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

Новый бомбардировщик можно будет вооружить управляемыми ракетами, а также бомбами, как свободно падающими, так и управляемыми, сообщает "Интерфакс".

Во время модернизации у самолета было заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования. Это повысило точности навигации и уровень автоматизации управления. Командующий дальней авиацией Военно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что благодаря новому двигателю увеличилась скорость и дальность полета бомбардировщика.

"Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект", — цитирует Кобылаша ТАСС.

До 2020 года планируется модернизировать до версии МЗМ 30 бомбардировщиков, сообщил "РИА Новости" глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Пресс-служба конструкторского бюро "Туполев" заявила о выпуске первого образца Ту-22М3М 7 августа.

Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Этот дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

 

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Туполев
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
2020-й год
AI
Похожие новости
17.08.2018
Новый бомбардировщик Ту-22М3М представили в Казани
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
09.01.2018
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
25.07.2017
Проверенные войной. Чем вооружат российскую боевую авиацию в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1