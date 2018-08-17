Модернизированный Ту-22М3М оснастили искусственным интеллектом

Опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М вышел на заводские испытания. Церемония выкатки и передачи на тест прошла 16 августа на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

Новый бомбардировщик можно будет вооружить управляемыми ракетами, а также бомбами, как свободно падающими, так и управляемыми, сообщает "Интерфакс".

Во время модернизации у самолета было заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования. Это повысило точности навигации и уровень автоматизации управления. Командующий дальней авиацией Военно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что благодаря новому двигателю увеличилась скорость и дальность полета бомбардировщика.

"Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект", — цитирует Кобылаша ТАСС.

До 2020 года планируется модернизировать до версии МЗМ 30 бомбардировщиков, сообщил "РИА Новости" глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Пресс-служба конструкторского бюро "Туполев" заявила о выпуске первого образца Ту-22М3М 7 августа.

Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Этот дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.