Страны, обладающие ядерным оружием, нельзя завоевать, заявил эксперт
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Страны, обладающие ядерным оружием, не могут быть завоеваны по определению, так как они способны дать сокрушительный ответ на агрессию, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty привел рейтинг стран, которые невозможно завоевать. Среди них - Россия, США, Китай, Индия и Афганистан. Эти страны, за исключением Афганистана, обладают ядерным оружием. В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания.
"Трудно представить, как можно завоевать ядерную державу. Страна, обладающая ядерным оружием, не может быть завоевана по определению", - сказал РИА Новости Коротченко.
Эксперт полагает, что данный рейтинг стран, которые невозможно завоевать, носит искусственный характер. По его словам, реальную оценку потенциалу стран может дать только квалифицированный аппарат военных профессионалов генеральных штабов.
"Невозможно" или "возможно" завоевать страну - термин искусственного характера. Можно говорить о том, что ряд факторов влияет на способность стран противостоять агрессии", - сказал Коротченко.
"Невозможность" завоевать Афганистан эксперт связал с историческими и этническими особенностями этой страны. "Попытки установить контроль над Афганистаном на протяжении истории оставались безуспешными. Это связано с тем, что Афганистан - страна со сложным рельефом и свободолюбивыми людьми. Однако, все зависит от того как решать проблему. СССР успешно действовал в Афганистане, если бы не предательство политиков", - добавил Коротченко.
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Страны, обладающие ядерным оружием, нельзя завоевать, заявил эксперт
А этот "эксперт" в курсе, что ни одна, даже самая крошечная, даже самая вонючая ракета не взлетела, чтобы защитить СССР. А ведь страна СССР была до зубов вооружена ядерным оружием. Где сегодня эта страна?
Так что постановка вопроса совершенно не верная. Вот отсюда и "убаюкивающие" выводы, что раз ядерное оружие есть, то завоевать нельзя. Еще как можно!
Нужно понимать очевидное - любое "завоевание" имеет своей целью установить контроль. Какой именно контроль и за чем именно, это зависит от конкретной экономики и демографии агрессора.
Еще во времена СССР умные люди все просчитали и разобрали ситуацию с позиции теории игр. И получается, что "завоевывать" никто и не будет, как не будет и оккупации. Война с равным технологическим противником сразу становится войной на выживание обществ. И такая война может вестись только единственным способом - на уничтожения населения, уничтожение общества и всей промышленности.
Так что да, не завоюют. Но сомнительно, что удовольствие сгореть в ядерной мясорубке более привлекательно. Ну или умереть от голода и болезней после полного разрушения инфраструктуры. Это именно "война на выживание".
Очевидно в статье речь о чисто военных методах завоевания.Я думаю нет проблем с этой стороны,ни для США ,ни для России не составит труда скажем раскатать ядерный арсенал Индии или КНДР,да даже возьмем Великобританию и Францию,даже если они выпустят все свой 60 МБР,это не станет для нас смертью,а вот для них ответный удар обернется печально...