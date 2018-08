Страны, обладающие ядерным оружием, нельзя завоевать, заявил эксперт

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Страны, обладающие ядерным оружием, не могут быть завоеваны по определению, так как они способны дать сокрушительный ответ на агрессию, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty привел рейтинг стран, которые невозможно завоевать. Среди них - Россия, США, Китай, Индия и Афганистан. Эти страны, за исключением Афганистана, обладают ядерным оружием. В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания.

"Трудно представить, как можно завоевать ядерную державу. Страна, обладающая ядерным оружием, не может быть завоевана по определению", - сказал РИА Новости Коротченко.

Эксперт полагает, что данный рейтинг стран, которые невозможно завоевать, носит искусственный характер. По его словам, реальную оценку потенциалу стран может дать только квалифицированный аппарат военных профессионалов генеральных штабов.

"Невозможно" или "возможно" завоевать страну - термин искусственного характера. Можно говорить о том, что ряд факторов влияет на способность стран противостоять агрессии", - сказал Коротченко.

"Невозможность" завоевать Афганистан эксперт связал с историческими и этническими особенностями этой страны. "Попытки установить контроль над Афганистаном на протяжении истории оставались безуспешными. Это связано с тем, что Афганистан - страна со сложным рельефом и свободолюбивыми людьми. Однако, все зависит от того как решать проблему. СССР успешно действовал в Афганистане, если бы не предательство политиков", - добавил Коротченко.