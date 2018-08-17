В Сирии работает тысяча российских сапёров

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 1 тыс. российских саперов действуют в Сирии, сообщил заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Более тысячи человек. Они заняты не только в разминировании, но и в подготовке сирийского персонала", - сказал С.Кураленко в интервью газете "Московский комсомолец".

В конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 17 тысяч зданий разминировали специалисты Международного противоминного центра в Сирии с 2016 года

"Российскими специалистами Международного противоминного центра в Сирии очищено более 6,5 тысячи гектаров территории и 17 тысяч зданий, обезврежено 105 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал С.Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Как отметил министр, Центром подготовлено 1245 сирийских саперов, которые очистили около 2 тысяч гектаров и обезвредили 3850 взрывоопасных предметов.