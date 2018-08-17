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17.08.2018
ТАСС

Замминистра обороны РФ и посол ЕС в России обсудили евробезопасность

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Фомин и Маркус Флориан Эдерер на встрече также затронули ситуацию в Сирии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился в среду с послом Европейского союза в РФ Маркусом Флорианом Эдерером. Стороны обсудили вопросы международной безопасности и ситуацию в Сирии, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"15 августа 2018 года в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Европейского союза в Российской Федерации Маркуса Эдерера. В ходе встречи обсуждены наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности", - рассказали в Минобороны.

Фомин, в частности, информировал собеседника о ситуации в Сирии, особо подчеркнув актуальность вопроса возвращения в страну беженцев, в том числе из европейских государств. Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности, также обсуждался опыт взаимодействия Минобороны России с Евросоюзом по военной линии.

"Достигнута договоренность о продолжении контактов", - отметили в Минобороны.

15.08.2018
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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