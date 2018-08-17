Первые серийные самолеты Ил-112В заложат к зиме
Необходимые ресурсные и статические испытания выполнены, отметил генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Создание третьего и четвертого военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется начать на Воронежском авиазаводе через 2-3 месяца. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".
"Генеральный директор ПАО "Ил" выразил уверенность, что третий и четвертый самолеты (первые серийные) будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие 2-3 месяца", - сообщили в компании.
Сейчас на заводе в Воронеже с первым опытным самолетом стоит второй, предназначенный для ресурсных и статических испытаний, отметили в ПАО "Ил".
"Необходимые ресурсные и статические испытания выполнены, а дальнейшие имеют значение только для серийной эксплуатации и в ближайшее время не учтены", - процитировали в пресс-службе компании слова генерального директора ПАО "Ил" Алексея Рогозина.
О причинах задержек
Задержки строительства первого образца военно-транспортного самолета Ил-112В на Воронежском авиазаводе имеют несколько причин, в частности, проблемы с поставками комплектующих, также сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".
"Судя по графику, первый взлет запланирован на осень. Затягивание строительства имеет под собой несколько причин. Это и неоднократные срывы сроков поставки комплектующих, и проблемы, возникающие из-за сборки опытного образца на серийном заводе", - пояснили в пресс-службе.
По слова Алексея Рогозина, в строительстве Ил-112В "отражается реальное состояние всего авиапрома". Также Рогозин прокомментировал информацию о том, что перегруз опытного (первого) самолета составил 40%.
"Вызывает удивление методика такого подсчета. Перегруз есть, но намного меньше. В данный момент разработаны мероприятия, мы предпринимаем достаточно активные действия, направленные на снижение веса до заданных величин, и я уверен, что поставленную задачу выполним", - подчеркнул он.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для перевозки личного состава, техники, различных видов вооружения и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первоначально военные намеревались заказать 62 машины, позднее Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, сообщил, что ведомство планирует приобрести не менее 100 таких самолетов.
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По слова Алексея Рогозина, в строительстве Ил-112В "отражается реальное состояние всего авиапрома".Работать, нет, пахать надо, а не оправдания искать..
Я не поклонник Маска, но Рогозин мог бы у него поучиться:
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в интервью The New York Times рассказал, что вынужден проводить на работе по 120 часов в неделю и не отрываться от управления компании сутками. Миллиардер признался, что подобный режим вызывает у него проблемы со сном и чрезмерную усталость, а близкие озабочены состоянием его здоровья.
По словам Маска, прошедший год стал для него «самым тяжелым и болезненным» за всю его карьеру. «Он был мучительным», — добавил он. Миллиардер рассказал, что свой день рождения 28 июня, так же как и ночь после него, он целиком провел в офисе Tesla. В этом году ему исполнилось 47 лет. Через несколько дней он едва успел на свадьбу своего брата в Каталонии, куда прибыл за два часа до церемонии прямо с завода компании. Сразу же после свадьбы он вновь сел в самолет и вернулся в штаб-квартиру Tesla.
«Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями», — добавил предприниматель.
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Мне шибко не нравится просьбы построить скоростную ж.д. Москва-Казань-РК-Китай, автодорогу Казахстан-Белоруссия и прочие триллионные хотелки союзников. Нам выгода только от продажи пирожков и редиски на обочине старушками. Вечный ремонт после тяжелых фур. Вот проекты Космоса это настоящее.