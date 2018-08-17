Первые серийные самолеты Ил-112В заложат к зиме

Необходимые ресурсные и статические испытания выполнены, отметил генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Создание третьего и четвертого военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется начать на Воронежском авиазаводе через 2-3 месяца. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".

"Генеральный директор ПАО "Ил" выразил уверенность, что третий и четвертый самолеты (первые серийные) будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие 2-3 месяца", - сообщили в компании.

Сейчас на заводе в Воронеже с первым опытным самолетом стоит второй, предназначенный для ресурсных и статических испытаний, отметили в ПАО "Ил".

"Необходимые ресурсные и статические испытания выполнены, а дальнейшие имеют значение только для серийной эксплуатации и в ближайшее время не учтены", - процитировали в пресс-службе компании слова генерального директора ПАО "Ил" Алексея Рогозина.

О причинах задержек

Задержки строительства первого образца военно-транспортного самолета Ил-112В на Воронежском авиазаводе имеют несколько причин, в частности, проблемы с поставками комплектующих, также сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".

"Судя по графику, первый взлет запланирован на осень. Затягивание строительства имеет под собой несколько причин. Это и неоднократные срывы сроков поставки комплектующих, и проблемы, возникающие из-за сборки опытного образца на серийном заводе", - пояснили в пресс-службе.

По слова Алексея Рогозина, в строительстве Ил-112В "отражается реальное состояние всего авиапрома". Также Рогозин прокомментировал информацию о том, что перегруз опытного (первого) самолета составил 40%.

"Вызывает удивление методика такого подсчета. Перегруз есть, но намного меньше. В данный момент разработаны мероприятия, мы предпринимаем достаточно активные действия, направленные на снижение веса до заданных величин, и я уверен, что поставленную задачу выполним", - подчеркнул он.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для перевозки личного состава, техники, различных видов вооружения и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первоначально военные намеревались заказать 62 машины, позднее Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, сообщил, что ведомство планирует приобрести не менее 100 таких самолетов.