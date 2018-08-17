Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море

Планируется, что уже 16 августа корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" направляется в Средиземное море для усиления российской морской группировки в у берегов Сирии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Черноморского флота.

"Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы", - отметил офицер пресс-службы.

Планируется, что уже к концу четверга корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" принят в состав Черноморского флота 1 июня. Ранее в рамках выполнения специальных курсовых задач, экипаж корабля успешно провел комплекс подготовительных, а затем зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям из артиллерийского вооружения.