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17.08.2018
ТАСС

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море

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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Планируется, что уже 16 августа корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" направляется в Средиземное море для усиления российской морской группировки в у берегов Сирии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Черноморского флота.

"Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы", - отметил офицер пресс-службы.

Планируется, что уже к концу четверга корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" принят в состав Черноморского флота 1 июня. Ранее в рамках выполнения специальных курсовых задач, экипаж корабля успешно провел комплекс подготовительных, а затем зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям из артиллерийского вооружения.

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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