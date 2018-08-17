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17.08.2018
ТАСС

Казанский авиазавод будет готов к 2025 году производить авиакомплекс ПАК ДА

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров добавил, что модернизация производства ПАО "Туполев" под создание ПАК ДА предусматривает выделение дополнительного финансирования

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Производство перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) планируется организовать на Казанском авиазаводе к 2025 году.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"Для нас важной вехой станет открытие модернизации под перспективный комплекс (ПАК ДА), потому что нам нужно серьезным образом подготовить производство к 2025 году", - сказал он.

Бочаров также добавил, что модернизация производства ПАО "Туполев" под создание ПАК ДА предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 19 млрд рублей.

"Это самые мощные финансовые вложения, которые делает Минпромторг в ближайшие три года. Надеемся, что Госдума нас поддержит, потому что это для нас главный приоритет.  Сейчас "Туполев" отправил в Минпромторг заявку только по "Туполеву", без кооперации на 19 млрд рублей в текущем бюджете дополнительно к тем деньгам, которые у предприятия уже есть", - сказал он. 

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году. 

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ПАК ДА
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2 комментария
№1
17.08.2018 11:34
Армату уже производим...
+1
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№2
17.08.2018 13:59
Цитата, Воин3D сообщ. №1
Армату уже производим...
) Будем считать, что я сарказм Ваш не заметил...
+1
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