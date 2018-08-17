Казанский авиазавод будет готов к 2025 году производить авиакомплекс ПАК ДА

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров добавил, что модернизация производства ПАО "Туполев" под создание ПАК ДА предусматривает выделение дополнительного финансирования

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Производство перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) планируется организовать на Казанском авиазаводе к 2025 году.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"Для нас важной вехой станет открытие модернизации под перспективный комплекс (ПАК ДА), потому что нам нужно серьезным образом подготовить производство к 2025 году", - сказал он.

Бочаров также добавил, что модернизация производства ПАО "Туполев" под создание ПАК ДА предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 19 млрд рублей.

"Это самые мощные финансовые вложения, которые делает Минпромторг в ближайшие три года. Надеемся, что Госдума нас поддержит, потому что это для нас главный приоритет. Сейчас "Туполев" отправил в Минпромторг заявку только по "Туполеву", без кооперации на 19 млрд рублей в текущем бюджете дополнительно к тем деньгам, которые у предприятия уже есть", - сказал он.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.