Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь

Летный состав отработал беспосадочный перелет, преодолев около 7 тыс. километров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений дальней авиации.

Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что к летно-тактическим учениям привлечено около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. Руководит маневрами командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Летчики должны отработать боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Республике Коми, а также полеты с дозаправкой в воздухе.