Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
Летный состав отработал беспосадочный перелет, преодолев около 7 тыс. километров
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений дальней авиации.
Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что к летно-тактическим учениям привлечено около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. Руководит маневрами командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Летчики должны отработать боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Республике Коми, а также полеты с дозаправкой в воздухе.
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Делаем выводы...Возле Аляски у США есть какой то существенный флот...?
Возле Аляски у США есть какой то существенный флот...?Какое отношение имеют МиГ-31 и Ту-160 к флоту?На Аляске у ША база ВВС,которая может угрожать развертыванию нашей стратегической авиации(Анадырь как раз база подскока стратегов),так что Миг-31 просто осваивают давно забытое старое: когда то на Анадыре был ИАП,а на Мыс Шмидта летали дежурные истребители .
Я подумал Вы про "Кинжал".Нет ,я про полет МиГ-31 с Камчатки на Анадырь,а потом на Чукотку. Забавно,а ведь Россия повторяет то что было в СССР: аэродром на Земле Александа(Франца -Иосифа),в СССР был там же на Гремм-белл,вон не давно на Итуруп пригнали Су-35С,в свое время там был ИАП,теперь вот Угольным и Мысом Шмидта заинтересовались...
Основная цель постройки аэродрома — возможность заправки, пополнение бомбового вооружения (включая ядерные боеприпасы) самолётов стратегической авиации СССР в случае войны с США. Для хранения ядерных боеприпасов в вечной мерзлоте (примерно в 10 км от аэродрома) в середине 1950-х годов было построено огромное подземное хранилище «Портал» с полной противоатомной защитой. Для обеспечения работы хранилища был построен поселок Магадан-11 (он же Анадырь-1, разговорное название Гудым, в честь некоего полковника Гудыма).Сейчас брошен,но восстановить можно