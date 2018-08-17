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17.08.2018
ТАСС

Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь

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Стратегический бомбардировщик Ту-160
Стратегический бомбардировщик Ту-160.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Летный состав отработал беспосадочный перелет, преодолев около 7 тыс. километров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в ходе учений дальней авиации.

Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что к летно-тактическим учениям привлечено около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. Руководит маневрами командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Летчики должны отработать боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Республике Коми, а также полеты с дозаправкой в воздухе.

16.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
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8 комментариев
№1
17.08.2018 08:06
Фотку бы лучше поменять
+4
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№2
17.08.2018 12:41
А не давно над Анадырем и Мысом Шмида МиГ-31 летали...Делаем выводы...
+1
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№3
17.08.2018 12:54
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Делаем выводы...
Возле Аляски у США есть какой то существенный флот...?
0
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№4
17.08.2018 13:38
Цитата, forumow сообщ. №3
Возле Аляски у США есть какой то существенный флот...?
Какое отношение имеют МиГ-31 и Ту-160 к флоту?На Аляске у ША база ВВС,которая может угрожать развертыванию нашей стратегической авиации(Анадырь как раз база подскока стратегов),так что Миг-31 просто осваивают давно забытое старое: когда то на Анадыре был ИАП,а на Мыс Шмидта летали дежурные истребители .
+1
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№5
17.08.2018 13:54
Я подумал Вы про "Кинжал".
0
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№6
17.08.2018 14:02
Цитата, forumow сообщ. №5
Я подумал Вы про "Кинжал".
Нет ,я про полет МиГ-31 с Камчатки на Анадырь,а потом на Чукотку. Забавно,а ведь Россия повторяет то что было в СССР: аэродром на Земле Александа(Франца -Иосифа),в СССР был там же на Гремм-белл,вон не давно на Итуруп пригнали Су-35С,в свое время там был ИАП,теперь вот Угольным и Мысом Шмидта заинтересовались...
+1
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№7
17.08.2018 16:22
+1
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№8
17.08.2018 16:50
Цитата, forumow сообщ. №7
ВПП 3500 *60
Цитата, q
Основная цель постройки аэродрома — возможность заправки, пополнение бомбового вооружения (включая ядерные боеприпасы) самолётов стратегической авиации СССР в случае войны с США. Для хранения ядерных боеприпасов в вечной мерзлоте (примерно в 10 км от аэродрома) в середине 1950-х годов было построено огромное подземное хранилище «Портал» с полной противоатомной защитой. Для обеспечения работы хранилища был построен поселок Магадан-11 (он же Анадырь-1, разговорное название Гудым, в честь некоего полковника Гудыма).
Сейчас брошен,но восстановить можно
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