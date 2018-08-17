"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М

Об истории создания Ту-22М и его модификациях, а также об уникальных летно-технических характеристиках новой машины — в материале ТАСС

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова состоялась презентация нового самолета Ту-22М3М. Это первая глубокая модернизация находящегося в строю Воздушно-космических сил (ВКС) РФ дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. Первый полет новой машины должен состояться в сентябре текущего года. Планируется, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов российских ВКС.

Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Также могут быть носителями ядерного оружия.

По данным из открытых источников, в настоящее время около 60 единиц (модификаций Ту-22М3 и Ту-22МР) состоят на вооружении дальней авиации ВКС РФ. Ту-22М3 применялись в боевых действиях в Афганистане, на территории Южной Осетии (в 2008 году) и успешно участвовали в сирийской кампании, нанося удары по различным объектам террористов.

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, модификации этой машины стоят на вооружении уже больше 40 лет, но "не потеряли своего боевого предназначения даже в наши дни. Этот самолет, как и его собратья по стратегической авиации, является одним из инструментов сдерживания возможного агрессора".

"Революция в авиации"

В 1969 году разведка США зафиксировала существование нового бомбардировщика. Через год со спутника были сделаны его первые снимки на заводском аэродроме в Казани. Самолет был идентифицирован как дальний бомбардировщик, имеющий крыло изменяемой геометрии и два двигателя. Ему присвоили наименование Backfire, что в переводе означает "Встречный огонь". Это название прижилось и в нашей стране.

Бомбардировщик Ту-22, 1968 год. Источник: © ТАСС

Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — глубокая модификация самолета Ту-22. Он был разработан ОКБ Туполева в середине 1970-х годов. Первый полет совершил 20 июня 1977 года, однако на вооружение машина была принята в 1989-м. Серийно строился до 1993 года.

Были созданы несколько модификаций, только одна из которых выпускалась большими сериями. Была нулевая серия, первая, и затем появилась "двойка" — Ту-22М2 (вариант с увеличенной боевой нагрузкой). Как признался в интервью "Газете.Ru" в июне 2017 года Петр Дейнекин, первый главком ВВС России, "она стала революцией в авиации, у нее были изменяемая геометрия крыла, форсажный режим работы двигателей, комбинированная зарядка бомб и ракет — это был настоящий прорыв в боевом применении сверхзвуковых самолетов".

Изменяемая стреловидность появилась уже на нулевой серии, однако нулевая и первая машины были настолько "сырые", что командование дальней авиации категорически отказалось принимать их в строй. "Двойка" же стала выпускаться массово, всего их было произведено около 250 машин. Когда Ту-22М2 был уже достаточно освоен, на смену ему пришла другая машина, потому что он не достигал тех нормативов, которые требовались ВВС, — скорости и дальности

Петр Дейнекин

первый главком ВВС РФ, Герой России

По данным из открытых источников, всего было выпущено 497 единиц Ту-22М различных модификаций, в том числе 268 единиц Ту-22М3. В настоящее время, по данным журнала The Military Balance, в авиации России имеется 62 самолета этой версии.

Помимо этого на вооружении есть версия с разведывательным оборудованием в контейнерном исполнении вместо бомбовой нагрузки — Ту-22М3Р (Ту-22МР). В конце 1980-х годов было построено около десяти экземпляров.

Кроме того, в 1990-х годах Конструкторское бюро Туполева прорабатывало возможность создания на базе Ту-22МЗ сверхзвукового бизнес-джета Ту-344 на 10–12 пассажиров. Также в конце 1990-х и 2010-х годах изучались возможности использования Ту-22М3 в качестве платформы для запуска на орбиту Земли искусственных спутников.

Бомбардировщик Ту-22М3. Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Самолет Ту-22М3 выполнен по нормальной аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана с низкорасположенным крылом изменяемой стреловидности. Минимальный угол стреловидности используется при взлете и посадке, а максимальный — для полетов со сверхзвуковой скоростью или на предельно малых высотах. Конструкция в основном выполнена из алюминиевых сплавов, а также высокопрочных и жаропрочных сталей, титановых и магниевых сплавов.

Самолет имеет фюзеляж типа полумонокок, трехопорное убирающееся шасси с носовой стойкой. Силовая установка включает два турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажной камерой НК-25 (тяга на форсаже — 25 тыс. кгс).

Летно-технические характеристики Ту-22М3 Длина самолета – 42,46 м; размах крыла – от 27,70 м (при стреловидности 65 градусов) до 34,28 м (при стреловидности 20 градусов).

Максимальная скорость полета – 2000 км/ч.

Тактический радиус действия – 2200 км.

Практический потолок – 14 000 м; практическая дальность – 7000 км.

Экипаж – 4 человека в герметизированной кабине.

Боевая нагрузка – 24 000 кг (максимальная), 12 000 кг (нормальная).

Вооружение самолета: двуствольная кормовая пушка ГШ-23Л калибра 23 мм (боекомплект 750 снарядов), управляемые и аэробаллистические ракеты, морские мины различных типов. Ракеты размещаются в фюзеляжном отсеке и на пилонах под неподвижной частью крыла.

Авиабомбы ОФАБ-250-270. Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Предусмотрены активные и пассивные средства постановки помех. Члены экипажа в экстренном случае могут покинуть кабину при помощи катапультных кресел.

Ту-22М3 — уникальный. Он может нести к цели самый различный набор боеприпасов общим весом до 24 тонн на дальность до 7000 км. Причем может наносить удары как по наземным, в том числе и глубоко заглубленным целям, вроде штабов и пунктов управления, так и по надводным, включая авианосные группировки вероятного противника

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

За рубежом таких самолетов нет. "На экспорт они не поставлялись, хотя неоднократно в прессу просачивались сведения о переговорах с поставкой этих самолетов в Китай, Индию и Иран", — говорит военный эксперт.

"Абсолютно другие возможности"

Современная модификация — Ту-22М3М — дальнейшая модернизация с целью повышения боевой эффективности и продления ресурса. От прежнего самолета Ту-22М3 остался один планер и часть самолетных систем и самолетного оборудования.

В результате глубокой модернизации получился по существу новый самолет Ту-22М3М. В нем установлено абсолютно новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Еще одним результатом проведенных работ станет продление его срока службы до 45–50 лет

Александр Конюхов

генеральный директор ПАО "Туполев"

Для модернизации будут браться строевые Ту-22М3, которые получат новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Будет улучшена эргономика кабины. Его радиоэлектронное оборудование и двигатели будут такими же, как у новейшего Ту-160М2 (новые двигатели НК-32-02 самарского ПАО "Кузнецов").

Ту-22М3М в цехе окончательной сборки Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2. Это касается всей авионики, включая навигационно-прицельный комплекс

источник ТАСС в оборонке

Во время испытаний первого Ту-22М3М "обкатку" на нем пройдет оборудование для стратегического ракетоносца Ту-160М. По словам командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, это сделано для того, чтобы полностью проверить новые системы в воздухе и при необходимости исправить все возникшие недочеты и "болезни роста", чтобы затем устанавливать на воспроизводимый Ту-160 только проверенное оборудование.

Кобылаш также рассказал, что Ту-22М3М в результате модернизации получил улучшение всех характеристик, в том числе увеличена дальность его полета. "Машина на самом деле интересная. В основном все в ней переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета", — сказал он. Глубокая модернизация Ту-22М3М наделяет этот самолет "абсолютно другими возможностями" по сравнению с нынешними строевыми бомбардировщиками.

Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект

Сергей Кобылаш

командующий дальней авиацией РФ, генерал-лейтенант

По данным из открытых источников, после модернизации Ту-22М3М получит возможность применять современное дальнобойное высокоточное оружие. Сможет также нести высокоточное неядерное вооружение, в том числе крылатую ракету Х-32 с дальностью поражения цели до 600 км. Эти возможности расширят круг применяемых задач и превратят Ту-22М3М в многофункциональную ударную машину.

Кстати, в июле этого года стало известно, что Минобороны РФ провело испытания бомбардировщика Ту-22М3 с новой авиационной ракетой класса "воздух — поверхность". Видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К было размещено военным ведомством на своей странице в Facebook. На видео была показана ракета класса "воздух — поверхность" Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей. По неподтвержденным данным, ракета имеет дальность до 1 тыс. км, скорость в пять раз превышает скорость звука.

О том, что арсенал Ту-22М3 пополнится новейшими крылатыми ракетами, сообщала еще в 2016 году газета "Известия". "Х-32 практически неуязвимы для вражеских средств противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков, — писало издание со ссылкой на источник в российском ВПК. — После пуска с самолета-носителя изделие набирает высоту до 40 км, выходя в стратосферу, после чего под крутым углом пикирует на цель".

Еще одной сенсацией в СМИ стала информация о том, что Ту-22М3 может стать еще одним носителем аэробаллистических гиперзвуковых ракет из состава авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К. Сообщалось, что новый самолет-носитель пройдет испытания в составе ударного комплекса. "Кинжал" испытают на Ту-22М3", — сказал собеседник агентства, уточнив, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний источник не назвал. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Источник: https://breakingdefense.com/

По мнению бывшего командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Михаила Опарина, Ту-22М3 "отлично подходит" для испытания ракет "Кинжал" по своим массогабаритным характеристикам. "Сможет ли он ее [ракету] разогнать — вот это и надо испытать, получить результаты. Для "дальников" ракета, скорее, оперативного плана, в то же время она явно выигрывает по своим возможностям преодоления ПВО противника", — сказал Опарин, отметив, что "Кинжал" — тяжелая ракета, предназначенная именно для дальних бомбардировщиков.

Думаю, все дело в скорости. У МиГ-31 сверхзвуковая скорость выше, чем у Ту-22М3, но если теперь появилась возможность испытать ракеты на самолете дальней авиации, то это необходимо сделать. Это повысит боевые возможности ВКС РФ и добавит им мощи

Михаил Опарин

бывший командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант

Другой источник ТАСС в оборонке отмечал, что дальность применения гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" достигнет примерно 3000 км с новым самолетом-носителем — бомбардировщиком Ту-22М3, с МиГ-31К она составляет более 2000 км. "То есть он может применяться вне зоны ПВО/ПРО вероятного противника, что делает его удар неотразимым", — говорит военный эксперт Литовкин. Ракета комплекса "Кинжал" летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО.

Первый демонстрационный полет глубокомодернизированного Ту-22М3М состоится в сентябре. По словам главы "Туполева" Александра Конюхова, в том же месяце самолет начнет проходить заводские испытания с последующей передачей на государственные совместные испытания. "Они продлятся несколько месяцев, по их результатам Минобороны РФ примет решение о глубокой модернизации первой партии строевых машин Ту-22М3", — сказал он. Первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"