Оборудование для Ту-160М испытают на Ту-22М3М

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что это позволит проверить новые системы в воздухе и при необходимости исправить недочеты

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Оборудование для стратегического ракетоносца Ту-160М пройдет "обкатку" во время испытаний первого дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Об этом ТАСС рассказал командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"То оборудование, которое будет устанавливаться на воспроизводимый Ту-160, уже сейчас устанавливается на Ту-22М3М и проходит "обкатку", - сказал он.

Кобылаш пояснил, что это сделано для того чтобы полностью проверить новые системы в воздухе и при необходимости исправить все возникшие недочеты и "болезни роста", чтобы затем устанавливать на воспроизводимый Ту-160 только проверенное оборудование.

Кобылаш напомнил, что в ноябре 2017 года на Казанском авиазаводе состоялась выкатка первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после возобновления производства самолетов этого типа.

"Выкатили экспериментальную машину, прототип. А та, что воспроизводится, - уже видна ее конфигурация", - отметил командующий.

Кобылаш также рассказал, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в результате модернизации получил улучшение всех характеристик, в том числе увеличена дальность его полета.

"Машина на самом деле интересная. В основном, все в ней переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета", - сказал он.

По словам Кобылаша, глубокая модернизация Ту-22М3М наделяет этот самолет "абсолютно другими возможностями" по сравнению с нынешними строевыми бомбардировщиками.

"Это большой подарок от промышленности Военно-воздушным силам в честь 106-й годовщины со дня их создания. При успешном проведении всех испытаний этой машины, думаю, что ряд таких самолетов встанет в строй в дальней авиации", - добавил Кобылаш.

Новые самолеты

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

Ту-22М3М - модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.