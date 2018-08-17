Россия представила Ту-22М3М

На Казанском авиастроительном заводе состоялась выкатка российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает ТАСС.

"Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ", — заявил на церемонии генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

После презентации Ту-22МЗМ будет передан на этап наземных и летных испытаний.

"Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению", — подчеркнул Конюхов

Новый бомбардировщик Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом. Такое заявление сделал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

В июне этого года капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.