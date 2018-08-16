GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens

Командование военно-морских сил США подписало с General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co. (NASSCO) контракт стоимостью 147,6 млн. долларов США на работы по модернизации ракетного крейсера типа Ticonderoga USS Cowpens (CG 63).

Это «долгосрочный» контракт, включающий в себя работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту.

Контракт от 14 августа является последним в серии договоров, заключенных на работы с USS Cowpens, поскольку модернизация крейсера началась в 2015 году.

CG 63, как и ряд других крейсеров, проходят структурную модернизацию, для обеспечения прогнозируемого срока службы в 35 лет. Программа модернизации крейсеров призвана улучшить корабли класса CG 47 Ticonderoga путем обновления вычислительной инфраструктуры, систем визуализации информации, а также корпусных, механических и электрических (HM&E [1]) систем.

USS Cowpens вместе с кораблем USS Gettysburg (CG-64), модернизация которого началась в тогда же, получат:

боевую информационно-управляющую систему AEGIS 9 ;

военно-морскую систему интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе (NIFC-CA [2]);

сеть совместного доступа и управления огнем для расширения возможностей совместного взаимодействия, представляющую собой систему датчиков с обменом информацией в режиме реального времени;

многоцелевой радар SPQ-9B ;

противолодочную боевую информационно-управляющую систему (БИУС) AN/SQQ-89A (V) -15 (ASW) с многофункциональной буксируемой гидроакустической антенной (MFTA [3]).

Ожидается, что GD NASSCO завершит работы по контракту к декабрю 2019 года.

Перевод: Prom Today

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