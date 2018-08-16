GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
Командование военно-морских сил США подписало с General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co. (NASSCO) контракт стоимостью 147,6 млн. долларов США на работы по модернизации ракетного крейсера типа Ticonderoga USS Cowpens (CG 63).
Это «долгосрочный» контракт, включающий в себя работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту.
Контракт от 14 августа является последним в серии договоров, заключенных на работы с USS Cowpens, поскольку модернизация крейсера началась в 2015 году.
CG 63, как и ряд других крейсеров, проходят структурную модернизацию, для обеспечения прогнозируемого срока службы в 35 лет. Программа модернизации крейсеров призвана улучшить корабли класса CG 47 Ticonderoga путем обновления вычислительной инфраструктуры, систем визуализации информации, а также корпусных, механических и электрических (HM&E [1]) систем.
USS Cowpens вместе с кораблем USS Gettysburg (CG-64), модернизация которого началась в тогда же, получат:
- боевую информационно-управляющую систему AEGIS 9 ;
- военно-морскую систему интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе (NIFC-CA [2]);
- сеть совместного доступа и управления огнем для расширения возможностей совместного взаимодействия, представляющую собой систему датчиков с обменом информацией в режиме реального времени;
- многоцелевой радар SPQ-9B ;
- противолодочную боевую информационно-управляющую систему (БИУС) AN/SQQ-89A (V) -15 (ASW) с многофункциональной буксируемой гидроакустической антенной (MFTA [3]).
Ожидается, что GD NASSCO завершит работы по контракту к декабрю 2019 года.
Перевод: Prom Today
Примечание Prom Today:
- HM&E (Hull, Mechanical и Electrical) – корпус, механика и электрика
- NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air) - военно-морская система интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе
- MFTA (Multi-Function Towed Array) - многофункциональная буксируемая гидроакустическая антенна
Оригинал публикации
- В новости упоминаются