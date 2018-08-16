Войти
16.08.2018

GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens

580
0
0
USS Cowpens
Ракетный крейсер типа Ticonderoga USS Cowpens (CG 63).
Источник: https://navaltoday.com/

Командование военно-морских сил США подписало с General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co. (NASSCO) контракт стоимостью 147,6 млн. долларов США на работы по модернизации ракетного крейсера типа Ticonderoga USS Cowpens (CG 63).


Это «долгосрочный» контракт, включающий в себя работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту.


Контракт от 14 августа является последним в серии договоров, заключенных на работы с USS Cowpens, поскольку модернизация крейсера началась в 2015 году.


CG 63, как и ряд других крейсеров, проходят структурную модернизацию, для обеспечения прогнозируемого срока службы в 35 лет. Программа модернизации крейсеров призвана улучшить корабли класса CG 47 Ticonderoga путем обновления вычислительной инфраструктуры, систем визуализации информации, а также корпусных, механических и электрических (HM&E [1]) систем.


USS Cowpens вместе с кораблем USS Gettysburg (CG-64), модернизация которого началась в тогда же, получат:

  • боевую информационно-управляющую систему AEGIS 9 ;
  • военно-морскую систему интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе (NIFC-CA [2]);
  • сеть совместного доступа и управления огнем для расширения возможностей совместного взаимодействия, представляющую собой систему датчиков с обменом информацией в режиме реального времени;
  • многоцелевой радар SPQ-9B ;
  • противолодочную боевую информационно-управляющую систему (БИУС) AN/SQQ-89A (V) -15 (ASW) с многофункциональной буксируемой гидроакустической антенной (MFTA [3]).

Ожидается, что GD NASSCO завершит работы по контракту к декабрю 2019 года.


Перевод: Prom Today


Примечание Prom Today:

  1. HM&E (Hull, Mechanical и Electrical) – корпус, механика и электрика
  2. NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air) - военно-морская система интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе
  3. MFTA (Multi-Function Towed Array) - многофункциональная буксируемая гидроакустическая антенна
16.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Иджис
Компании
General Dynamics
Проекты
Ticonderoga
Похожие новости
26.05.2017
В открытом море система "Иджис"
07.11.2013
ВМС США пойдут по пути дальнейшего развития «Арли Берков», а не DDG-1000 – китайский автор
29.04.2013
Морская мощь XXI столетия
16.01.2013
Рабочие лошадки
17.12.2012
Американский флот. В гламуре высоких технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 21:50
  • 20
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 16.08 21:44
  • 4
Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
  • 16.08 20:28
  • 5
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 16.08 20:15
  • 4
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
  • 16.08 20:09
  • 17
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 16.08 20:01
  • 1
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан
  • 16.08 19:09
  • 16373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 18:59
  • 1
Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету
  • 16.08 18:57
  • 2
Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби
  • 16.08 18:51
  • 1
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
  • 16.08 18:48
  • 2
Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3
  • 16.08 18:26
  • 11
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 16.08 18:19
  • 1
Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»
  • 16.08 18:19
  • 1
"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт
  • 16.08 17:43
  • 2
В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35