Трамп отменил ограничения на нанесение киберударов по противникам США
Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, устанавливающий ряд условий и обязательств для начала кибератаки на противников США. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.
В новом указе Трампа также прописано, когда и как США могут применять кибероружие, при этом собеседники издания не стали раскрывать подробности, сославшись на секретность документа. Ранее президент выражал недовольство слишком бюрократизированной процедурой отдачи приказа, для подтверждения которого задействовались чрезмерное количество ведомств.
18 июля Пентагон наделил Киберкомандование вооруженных сил США полномочиями превентивно проводить хакерские атаки. Новая стратегия ведомства предусматривает постоянную разрушительную деятельность на грани войны в иностранных сетях. Отмечается, что это поможет выявить слабости противников, узнать их намерения и возможности, а также контратаковать.
Киберкомандование вооруженных сил США создано в июне 2009 года. Оно объединило ряд военных управлений и служб, занимавшихся сетевыми технологиями и информационной войной.
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1. Люди. Проведение по отношению к странам и фирмам подобных операций уже велось но видимо не так активно, можно вспомнить инцидены последних лет 7-8 на объектах фирм создающих ракетное вооружение в России, также как и любимый метод - загон в землю от Перми до дальнего зарубежья и самолётов ВТА авиалайнеров с несколькими интересными лицами, часто десятками. В целом по сирискому прецедены можно утверждать на системную работу от уровня управления РФ, которое ПОЗВОЛИЛО перевозитьстарших офицеров как сельди в бочке на одном самолёте. И сейчас не будет никакой разницы тут или вне РФ. То же и с поездами, вы в курсе что часть подвижного состава оборудовано контроллерами Сименс, что АСУ было всё на рабочих станциях и серверах фирмы Sun? В 2005 видел лично под Челябинском, в целом ВЫГОДНЫЙ олигархату вне РИ-СССР-РФ бардак на РЖД с времён 1912 года продолжается, разнобой систем. Причём такое и в коммунальном снабжении мегаполисов, в частности видел газпромовскую котельную мегаватт на 25 с контроллерами израилькой фирмы, известными среди специалистов по автоматике как ненадёжные с кучей бэкдоров как американские или немецкие.
Процессоры отказоустойчивых систем должны быть с полностью закрытым намертво зашитым микрокодом и железом, устойчивыми к ВЧ навязыванию и несанкционированному доступу, т.е. верификации карточками электронными явно недостаточно, можно иметь гораздо более трудновзламываемые системы, банкирам года 3-4 назад предлагал, авторизация невозможна без специфического оборудования, защита на физическом уровне, одновременно несколько факторов, включая место и время, без электронных систем, не на коде, но они препочитают сливать все издержки от кракеров на клиентов, производится ВСЕ компоненты включая память, на территории РФ без каких-либо пятиколонников, отчётов в Москву и куда бы то ни было ещё, [/b]как тот же Кириенко передаёт данные мы знаем, как и я лично знаю как по израильской ветке плывут данные прямиком или через израильские упаковочные фирмы (упаковка идей и технологий) уже как израильские в США, их гембу до недавнего времени главную. ФТИ научил.
2. ИИ как на это отреагирует? Эот может повслечькрайне нежелательные последствия для всех органических. Пока он слаб и особо разбираться не будет - биосистемы это сплошная дыра т.к. сложны и, за редким исключенем, ненадёжны.
3. Меры воздействия могу затронуть ЛА и прочую технику сюда прибывающих издалека. Как на то отреагируют? Судя по ТТХ вмешательство будет весьма оперативным.