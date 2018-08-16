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16.08.2018
Lenta.ru

Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков

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Су-24
Су-24.
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух над Черным морем и перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24. Об этом говорится в сообщении британских ВВС, передает ТАСС.

По данным Королевских военно-воздушных сил, на перехват 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии самолеты. Отмечается, что при их приближении российские самолеты свернули в сторону Крымского полуострова. В британских ВВС также добавили, что в ночь до этого в этом районе фиксировали повышенную активность российской военной авиации.

Официального комментария Минобороны России пока не поступало.

Ведомство регулярно отчитывается о плановых маневрах, а также о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. В министерстве также подчеркивают, что летчики дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.

В конце июля британские истребители также поднимали в воздух над Черным морем для сопровождения Су-24.

15.08.2018
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Страны
Великобритания
Россия
Румыния
Продукция
EF-2000
Су-24
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Минoбороны РФ
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Арктика
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2 комментария
№1
16.08.2018 08:32
Два британских истребителя перехватили шесть самолётов ВКС России ! Но подойти поближе к ним духу не хватило. Или сами испугались?
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№2
16.08.2018 16:02
Обнаружение и сопровождение не есть перехват!
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