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16.08.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

F-22 прибыли в Польшу для устрашения России

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Истребитель F-22
Истребитель F-22.
Источник: http://www.globallookpress.com

Американские самолеты F-22 Raptor прилетели в Польшу. Как сообщают СМИ, речь идет о четырех истребителях пятого поколения совершивших посадку в Повидзе на 33 базе транспортной авиации национальных ВВС. Информация просочилась в СМИ, затем ее подтвердило генеральное командование вооруженных сил Польши. Однако число самолетов, цель прибытия и сроки их пребывания на базе официально не уточняются.

Напомним, что 8 августа ВВС США перебросили на базу в Шпангдалем (Германия) эскадрилью F-22 325-го истребительного крыла (штат Флорида), военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения учений с другими самолетами, размещенными в Европе. Целью мероприятий будет сдерживание вероятного противника и демонстрация США поддержки своих союзников в Европейском регионе.

Ранее в Польшу F-22 перебрасывались дважды – в 2015 году в Ласк на 32 базу тактической авиации и в 2017 – в Повидз на 33 базу транспортной авиации. Истребители неоднократно размещались также в Литве, Эстонии и Румынии.

14.08.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Германия
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Продукция
F-22
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