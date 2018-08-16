F-22 прибыли в Польшу для устрашения России

Американские самолеты F-22 Raptor прилетели в Польшу. Как сообщают СМИ, речь идет о четырех истребителях пятого поколения совершивших посадку в Повидзе на 33 базе транспортной авиации национальных ВВС. Информация просочилась в СМИ, затем ее подтвердило генеральное командование вооруженных сил Польши. Однако число самолетов, цель прибытия и сроки их пребывания на базе официально не уточняются.

Напомним, что 8 августа ВВС США перебросили на базу в Шпангдалем (Германия) эскадрилью F-22 325-го истребительного крыла (штат Флорида), военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения учений с другими самолетами, размещенными в Европе. Целью мероприятий будет сдерживание вероятного противника и демонстрация США поддержки своих союзников в Европейском регионе.

Ранее в Польшу F-22 перебрасывались дважды – в 2015 году в Ласк на 32 базу тактической авиации и в 2017 – в Повидз на 33 базу транспортной авиации. Истребители неоднократно размещались также в Литве, Эстонии и Румынии.