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16.08.2018
Российская газета

Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби

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Гоби
Гоби.
Источник: rg.ru

В интернете опубликовано видео, на котором снят довольно странный объект, судя по всему, военного предназначения. Расположен он на территории Китая.

Съемки велись сверху, вероятно, со спутника или беспилотника. Однако понять, для каких целей создано столь масштабное сооружение со странным расположением широких ровных полос, похожих на взлетно-посадочные, довольно затруднительно.

Дополнительную интригу вносит тот факт, что объект находится в безжизненной пустыне Гоби. Рядом с объектом присутствуют постройки и ангары, а также таинственные знаки в виде "восьмерок". Также в кадр попала техника.

"Никто не может объяснить, что было найдено в пустыне Гоби. У нас все еще нет ответов на вопрос, что это за таинственное место, за исключением того, что это может быть взлетно-посадочная полоса для инопланетян", - отмечается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube.

Между тем пользователи предположили, что загадочный военный объект используется для испытаний БПЛА или другой беспилотной техники. По другой версии, ставшей одной из самых популярных, объект используется для калибровки военных спутников.


Руслан Мельников

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
ИТ
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2 комментария
№1
16.08.2018 17:59
Скорее всего, это геоглифы, припудренные техникой второй половины двадцатого века. Если читать их как норвежские руны, то, вероятно, они означают преобразование духовного роста. И, похоже, не в лучшую сторону. Если кратко - смиритесь, непокорные.

Там и другие геоглифы относительно неподалеку, можно и их в системе почитать, но уже лень и неинтересно. Надоело! Вот честно - надоело еще со времен челябинских озер.

Очень вероятно, что есть и китайское толкование.
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№2
16.08.2018 18:57
просмотрел на быстрой прокрутке, впечатления:
1) ВПП всегда делают Х-образными по возможности, чтобы подстраиваться под ветер при взлете/посадке. Много х-образных аэродромов, значит большой парк. Вот и все. Под испытания для БЛА-орды вполне катит.  

2) круговая формация для испытания оружия. Попадает в центр, по расположенным вокруг объектам замеряют поражающую силу. Всё. Какие, накрен, геоглифы...
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